सामाजिक बांधिलकीचा ५४ वर्षांचा प्रवास
नवी मुंबईतील शिवछाया मित्रमंडळाचा नावलौकिक
शुभांगी पाटील ः सकाळ वृत्तसेवा
तुर्भे, ता. २६ ः १९७१ मध्ये तुर्भे नाका येथे शिवछाया मित्रमंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. व्यापारी, कंत्राटदार, खाणमालक, कामगारांच्या सहभागातून उभारलेल्या मंडळाने गेली ५४ वर्षे विविध उपक्रमांतून समाजसेवेचा वसा जोपसला आहे.
दिवंगत उद्योजक एम. आर. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिवंगत बबनशेठ पाटील यांनी शिवछाया मित्रमंडळाची स्थापना केली होती. या मंडळातील दानशूर व्यक्तींकडून जमा केलेल्या वर्गणीतून वर्षभर विविध सामाजिक उपक्रम केले जात आहेत. आरोग्य शिबिरे, वृक्षारोपण, गरजू विद्यार्थ्यांना वह्या-पुस्तके, शाळेची फी भरणे, गणवेश, शालेय वस्तूंचे वाटप, नेत्रचिकित्सा, विधवा महिलांना शिवणयंत्राचे वाटप, होतकरू खेळाडूंसाठी क्रिकेट रजनी, दहीहंडी, गरीब मुलींना विवाहासाठी आर्थिक मदत, अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत, कुटुंबीयांना आर्थिक मदत केली आहे. तसेच मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीला नाम फाउंडेशन एक लाखाचा धनादेश सपूर्द करण्यात आला. कोरोना काळात सुमारे ४५ दिवस अन्नदान केले असून, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी एका लाखांची मदत, कोरोना काळात गरजूंना जीवनाश्यक अन्नधान्यांचे वाटप, मुंबई विद्यापीठ यांना अन्नदानासाठी साहित्यवाटप, पूरग्रस्तांसाठी चिपळूण, सांगली या ठिकाणी जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप केले आहे.
-------------------------------
आदिवासी मुलांना मदतीचा हात
कोरोना काळात उत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या डॉक्टर, परिचारिकांना कोरोना योद्धा पुरस्कार दिला होता. भजन क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल सांप्रदायिक संगीत भजन गौरव पुरस्काराने सन्मानित करतात. तसेच आदिवासी मुलांना दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य केले जाते.
़़़़़़ः--------------------------------
मंडळाकडून अनेक गरजूंना आर्थिक मदतीचा हात दिला आहे. शैक्षणिक मदत असो किंवा वैद्यकीय मदतदेखील केली जाते.
- रामकृष्ण पाटील, शिवछाया मित्रमंडळ, खजिनदार
