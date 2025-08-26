मुंबईत होणाऱ्या जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला बदलापूरकरांनो सहभागी व्हा!
जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला बदलापूरकरांनो सहभागी व्हा!
सकल मराठा समाज कार्यकारणीच्या वतीने आवाहन
बदलापूर, ता. २६ (बातमीदार) ः मराठा आरक्षणासाठी सकल मराठा समाजाचे लोक नेतृत्व मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत शुक्रवारी (ता. २९) आंदोलनाला बदलापूर शहरातून हजारोंच्या संख्येने सामील होण्याचे आवाहन सकल मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आले आहे. बदलापूर पश्चिमेकडील गांधी टेकडी येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला अभिवादन करून, अविनाश देशमुख यांनी शहरातील तमाम मराठा समाजाला आंदोलनाला एकवटण्याचे आवाहन केले आहे.
वर्षभरात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यभरात अनेक आंदोलने करण्यात आली. मराठा संघर्ष योद्धा म्हणून मनोज जरांगे पाटील यांचे नेतृत्व सर्वांनी स्वीकारले. राज्यभरातील आंदोलनानंतर आता मुंबईत आझाद मैदान या ठिकाणी आंदोलन करणार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी घोषित केले आहे. आंदोलनातील मराठा बांधवांची ताकद दिसावी यासाठी, बदलापूरसारख्या शहरातून हजारोंच्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन सकल मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आले आहे. यावेळी संभाजी शिंदे, अरुण चव्हाण, संतोष रायजाधव, मनोज जाधव, शंकर चोंदे, श्याम शिंदे व इतर अनेक मराठा समाज बांधव उपस्थित होते.
ही आमच्या अस्तित्वाची लढाई आहे, राज्य सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करत आहे. वेळ काढून नेण्यासाठी सरकारी आदेश काढले जात आहेत. मात्र, ही फसवणूक थांबवण्यासाठी आणि पुढील पिढीच्या भविष्यासाठी, मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनाला सगळ्यांनी सहभागी व्हायला हवे.
- अविनाश देशमुख, अध्यक्ष, सकल मराठा समाज
