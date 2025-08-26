बळवली फाट्याजवळ दोन अवजड वाहनांचा अपघात
पेणजवळ दोन अवजड वाहनांचा अपघात
गणेशोत्सवात अवजड वाहनांना बंदी असतानाही रात्रभर वाहतूक सुरू
पेण, ता. २६ (वार्ताहर) : रायगड जिल्हा पोलिस प्रशासनाने गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अवजड वाहनांना बंदी घातली असतानाही रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत मुंबई-गोवा महामार्गावर ही वाहने सर्रास धावत असल्याचे समोर आले आहे. पेण तालुक्यातील बळवली फाट्याजवळ सोमवारी (ता. २५) रात्रीच्या वेळी दोन अवजड वाहनांचा अपघात झाला असून, या अपघातात एक जण गंभीर जखमी झाला आहे.
गणेशोत्सवादरम्यान कोकणात जाणाऱ्या भाविकांचा प्रवास सुरक्षित आणि सुलभ व्हावा यासाठी वाहतूक विभागाने २३ ऑगस्ट ते ७ सप्टेंबर २०२५ या काळात मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग ६६ वर १६ टन किंवा त्याहून अधिक वजन असलेल्या अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. या काळात कोकणात वाहनांची गर्दी मोठ्या प्रमाणात वाढते आणि अवजड वाहनांमुळे अपघाताचा धोकाही वाढतो.
या बंदीतून काही अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या वाहनांना वगळण्यात आले आहे. यामध्ये दूध, पेट्रोल-डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस, औषधे, मेडिकल ऑक्सिजन, अन्नधान्य, भाजीपाला आणि इतर नाशवंत वस्तू घेऊन जाणाऱ्या वाहनांचा समावेश आहे. तसेच रस्ता दुरुस्तीच्या कामासाठी लागणारे साहित्य वाहून नेणाऱ्या वाहनांनाही परवानगी देण्यात आली आहे; मात्र या नियमांचा गैरवापर करीत काही अवजड वाहने रात्रीच्या वेळी अंधाराचा फायदा घेऊन वाहतूक करीत आहेत. या घटनेमुळे पोलिस प्रशासनाच्या नियमांचे पालन होत नसल्याचे चित्र आहे.
यावर सामाजिक कार्यकर्ते हरीश बेकावडे यांनी तत्काळ कारवाईची मागणी केली आहे. ‘गणेशोत्सवात अवजड वाहनांना बंदी असतानाही जर त्यांची वाहतूक होत असेल, तर अशा वाहनांवर जिल्हा पोलिस प्रशासनाने तातडीने कठोर कारवाई करायला हवी,’ असे ते म्हणाले.
