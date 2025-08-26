पालघरची सना अन्सारीने पतीसह सुरु केला पॅलेस्टाइनच्या दिशेने पायी प्रवास
पालघरच्या सना अन्सारी पॅलेस्टाइनच्या दिशेने रवाना
मनोर, ता. २६ (बातमीदार) : पालघर येथील रहिवासी सना अन्सारी (वय २४), ज्यांनी यापूर्वी पायी हज यात्रा पूर्ण केली होती, त्या पुन्हा एकदा एका नव्या प्रवासासाठी निघाल्या आहेत. या वेळी त्या पॅलेस्टाइनमधील महत्त्वाचे मुस्लिम श्रद्धास्थान असलेल्या मस्जिद-ए-अक्साकडे पायी प्रवास करणार आहेत. सोमवारपासून (ता. २५) सुरू झालेल्या या प्रवासात त्यांचे पती अझीम शेख त्यांना साथ देत आहेत.
हा सुमारे ६,००० किलोमीटरचा खडतर प्रवास आहे, ज्याला पूर्ण करण्यासाठी ११ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लागू शकतो. या प्रवासात त्यांना अनेक देशांच्या सीमा पार कराव्या लागणार आहेत. युद्धग्रस्त अवस्थेत असलेल्या पॅलेस्टाइन देशातील प्रवासाबाबत अनेकांनी त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
पॅलेस्टाइनमधील सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे अनेकांनी त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
गेल्या वर्षी, सना अन्सारी यांनी पालघर ते मक्का मदिना असा १४ महिन्यांचा पायी प्रवास करून हज यात्रा पूर्ण केली होती. ही कामगिरी करणारी त्या पालघर जिल्ह्यातील पहिली महिला ठरल्या आहेत. त्यांच्या या नव्या प्रवासाला शुभेच्छा देण्यासाठी नातेवाईक आणि चाहत्यांनी मोठी गर्दी केली होती. त्यांच्यावर जेसीबीने फुलांची उधळण करून त्यांना निरोप देण्यात आला.
