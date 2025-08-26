तुर्भे एपीएमसी कांदा-बटाटा मार्केटमध्ये स्वच्छतेमुळे दुर्गंधी
तुर्भे एपीएमसी कांदा-बटाटा मार्केटमध्ये स्वच्छतेअभावी दुर्गंधी
तुर्भे, ता. २६ (बातमीदार) : वाशीतील एपीएमसी कांदा-बटाटा मार्केटमध्ये दैनंदिन स्वच्छता केली जात नसल्याने सर्वत्र कचऱ्याचे ढिगारे दिसून येत आहेत. त्यातच पावसाच्या पाण्यामुळे सर्वत्र दुर्गंधी सुटली असून, येथील बाजार घटकांचा आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कांदा-बटाटा बाजार आवारातील दैनंदिन साफसफाई करावी, अशी मागणी कांदा-बटाटा आडत व्यापारी संघ, तुर्भे यांच्या वतीने एपीएमसी सभापती व सचिवांकडे केली आहे.
सध्या पावसाळा सुरू असल्याने बाजार आवारात मोठ्या प्रमाणावर कांदा, बटाटा, लसूण यांची आवक होत आहे. मात्र बाजारातील कचरा नियमित उचलला जात नसल्यामुळे ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढिगारे तयार झाले आहेत. साचलेले पाणी आणि सडलेला शेतमाल परिसरात दुर्गंधी निर्माण करीत असल्याने नागरिक आणि व्यापारी दोघांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. बाजारातील अशा परिस्थितीमुळे आरोग्याला धोका निर्माण होतो आहे. विशेषतः पावसाळ्यात डेंगी, मलेरिया यांसारखे रोग पसरण्याचा धोका वाढतो. भारतीय हवामान खात्याने ऑगस्ट महिन्यापेक्षा सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये जोरदार वादळ व पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे. अशा परिस्थितीत बाजारातील स्वच्छता आणि पाण्याचा निचरा करणे अत्यंत गरजेचे ठरते. व्यापारी संघाच्या मते, बाजार आवारातील साफसफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविली जावी. तसेच प्रत्येक विंग, स्टॉल आणि जवळपासच्या जागेत पावसाचे पाणी साचून त्यामध्ये सडलेले कांदे, बटाटे व लसूण जमा होत आहेत. या पाण्याचा योग्य तो निचरा करण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक ती उपाययोजना करावी. व्यापारी संघाचा असा दावा आहे, की बाजारातील दैनंदिन साफसफाईची नीट व्यवस्था केली गेली नाही तर परिसरात आरोग्याच्या समस्या उद्भवतील. म्हणून एपीएमसी प्रशासनाने साफसफाई आणि देखभाल विभागाला सक्त सूचना कराव्यात. व्यापारी संघाचा विश्वास आहे, की त्वरित उपाययोजना केल्यास बाजारातील दुर्गंधी आणि आरोग्याचा प्रश्न दूर होईल आणि पावसाळ्यातही मार्केट सुरळीत चालू राहील.
