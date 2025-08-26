एफडीएची कारवाई : ठाण्यात चकली, तेल आणि मिक्स फरसाण जप्त
भेसळयुक्त अन्नपदार्थ जप्त
ठाण्यात एफडीएची मोठी कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २६ : सणासुदीच्या दिवसांत नागरिकांना चांगले आणि सुरक्षित अन्नपदार्थ मिळावेत, यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाने मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत ठाणे जिल्ह्यात एफडीएने मोठी कारवाई करीत आतापर्यंत तब्बल १,४२५ किलो भेसळयुक्त अन्नपदार्थांचा साठा जप्त केला आहे. यामध्ये चकली, रिफाइंड पामोलिन तेल आणि मिक्स फरसाण यांचा समावेश आहे.
सणांच्या काळात मिठाई आणि फरसाण यांसारख्या पदार्थांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. याचा गैरफायदा घेऊन काही विक्रेते कमी दर्जाचे, शिळे किंवा भेसळयुक्त पदार्थ विकतात. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या सूचनेनुसार, एफडीएच्या कोकण विभागाने विशेष तपासणी मोहीम सुरू केली आहे.
एफडीएचे कोकण विभागाचे सह-आयुक्त श्रीकांत करकाळे यांनी सांगितले, ‘‘ही मोहीम अशीच सुरू राहील आणि मिठाई विक्रेत्यांचीही कठोर तपासणी केली जाईल. तपासणीमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच विक्रेत्यांनी अन्नपदार्थ बनवताना आणि विकताना स्वच्छतेची आणि दर्जाची काळजी घ्यावी, कोणत्याही प्रकारची हलगर्जी सहन केले जाणार नाही.’’
४३ दुकानांची तपासणी
एफडीएच्या टीमने ठाणे जिल्ह्यातील ४३ दुकानांची तपासणी केली. या तपासणीदरम्यान १०१ वेगवेगळ्या अन्नपदार्थांचे नमुने विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. या तपासणीत एकूण ६०० किलो चकली, ४०० किलो रिफाइंड पामोलिन तेल आणि ४२५ किलो मिक्स फरसाण असा एकूण १,४२५ किलो भेसळयुक्त अन्नसाठा जप्त करण्यात आला.
