गणेशोत्सवाला राजकीय रंग
पालिका निवडणुकांमुळे मंडळांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ ः विघ्नहर्ता श्रीगणरायाचे उद्या बुधवारी (ता. २७) सर्वत्र आगमन होणार आहे. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीमुळे यंदाच्या गणेशोत्सवाला वेगळे महत्त्व आले आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष उत्सवात सक्रिय होणार आहेत. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना आकर्षित करण्याचे राजकीय पक्षांचे प्रयत्न सुरू आहेत. उत्सवात ठिकठिकाणी राजकीय नेत्यांच्या छबी असलेले मोठमोठे उत्सवाचे गेट, होर्डिंग दिसत आहेत. त्यामुळे उत्सवाला राजकीय स्वरूप आल्याचे दिसते.
गणेशोत्सव मंडळांना उत्सवासाठी निधी दिला जात असल्याची चर्चा आहे. मंडळांच्या स्पर्धांमध्ये सहभाग आणि विजेत्यांना बक्षिसे दिली जाणार आहेत. मंडळांना आवश्यक परवानग्या मिळवून देण्यासाठी मदत केली, तसेच मंडळांच्या माध्यमातून लोकांशी संपर्क साधणे आणि आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरण्यात येत असल्याचे दिसते.
राजकीय सहभाग वाढणार
गणेश मंडळांना विविध परवानग्या मिळवून देण्यासाठी राजकीय पक्ष हिरिरीने सहभागी झाल्याचे दिसून आले. मंडळांना त्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागला नाही. गणेशोत्सव हा एक मोठा सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम असल्याने, राजकीय पक्षांचे नेते या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार आहेत. येणाऱ्या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी यंदाच्या गणेशोत्सवात राजकीय सहभाग अधिक वाढणार असल्याचे दिसते.
निर्माल्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी चढाओढ
गणेशोत्सव मंडळांच्या परिसरात स्वच्छता आणि सौंदर्याच्या कामांमध्ये सक्रियपणे मदत करण्यासाठी राजकीय पक्षांत चढाओढ सुरू झाली आहे. निर्माल्य गोळा करण्यासाठी तसेच त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी राजकीय पक्ष सढळ हस्ते मदत करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
इच्छुकांच्या छबी झळकल्या
मुंबई शहर आणि उपनगरांतील विविध मंडळांच्या परिसरात राजकीय नेतेमंडळींचे आणि राजकीय पक्षांचे पोस्टर्स, बॅनर्स, होर्डिंग झळकत आहेत. मुंबईत १० दिवस गणेशोत्सवाची धूम असून, विविध राजकीय पक्षांचे फोटो आणि पक्षांची चिन्हे गणेशोत्सवात ठिकठिकाणी दर्शनी भागात झळकत आहेत. पोस्टर्स, बॅनरबाजीमुळे लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे गणेशोत्सव हे माध्यम असल्याचे दिसते.
पूजेचे साहित्य मोफत घरपोच
शहर आणि उपनगरांत अनेक भागात काही नेत्यांनी गणरायाच्या पूजेचे साहित्य घरपोच मोफत दिले आहे. आरती पुस्तिका तसेच इतर साहित्यही घरपोच केले आहे.
