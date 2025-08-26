गणेशोत्सवाची तयारी पूर्ण
उल्हासनगरातील रस्ते खड्डेमुक्त
पालिकेचा दावा ः गणेशोत्सवाआधी मास्टीक पद्धतीने खड्डे भरले
उल्हासनगर, ता. २६ (वार्ताहर) : शहरात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने नागरिकांच्या सुरक्षिततेला आणि उत्सवाच्या सुरळीत पार पडण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांच्या सूचनेनंतर शहरातील प्रमुख मार्ग, मिरवणूक मार्ग आणि विसर्जन मार्गावरील खड्डे तात्काळ मास्टीक पद्धतीने भरण्यात आले आहेत. यामुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने उल्हासनगर पालिकेच्या वतीने मोठ्या प्रमाणावर रस्ते दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. मनिषा आव्हाळे यांच्या सूचनांनुसार, प्रभागनिहाय रस्त्यांवरील खड्डे मास्टीक पद्धतीने भरून काढण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले. प्रभाग क्रमांक एकमध्ये चोपडा कोर्ट चौक ते योगा चौक, शहाड ब्रिज, टर्निंग पॉईंट ते मधूसूदन चौक आणि मच्छी मार्केट रोड यांसह महत्त्वाचे रस्ते सुधारले गेले. प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये नेहरू चौक, सेंट्रल हॉस्पिटल चौक, खेमानी चौक तसेच फर्निचर मार्केट लिंक रोडवरील खड्डे दूर करण्यात आले. प्रभाग क्रमांक तीनमध्ये शाहू महाराज उड्डाणपूल व सरगम हॉटेल परिसर, तर प्रभाग क्रमांक चारमध्ये नेताजी सुभाष चौक, लालचक्की, दुध नाका, चालिया मंदिर प्रवेशद्वार आदी ठिकाणी खड्ड्यांची दुरुस्ती पूर्ण झाली आहे.
गुणवत्तापूर्ण कामाचा दावा
उल्हासनगर पालिकेच्या संबंधित विभागांनी अल्पावधीत आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने हे काम पूर्ण केल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. पालिकेच्या वतीने स्वच्छता, शिस्त आणि शांततेचे पालन करून उत्सव साजरा करावा, असे आवाहन नागरिकांना केले आहे.
गणेशोत्सव हा उल्हासनगरच्या सांस्कृतिक जीवनाचा आत्मा आहे. या काळात लाखो नागरिकांचा सहभाग असतो आणि वाहतुकीपासून ते विसर्जनाच्या मिरवणुकांपर्यंत सर्व काही सुरळीत पार पडावे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. नागरिकांची सुरक्षितता व सोय लक्षात घेऊन आम्ही प्रमुख रस्त्यांवरील खड्डे मास्टीक पद्धतीने तातडीने भरून काढले आहेत. संबंधित विभागांनी वेळेत व दर्जेदार काम करून दिल्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करते. गणेशोत्सव काळात स्वच्छता, शिस्त आणि शांततेचे पालन करून नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे. शहराच्या प्रगतीत प्रत्येक नागरिकाचा वाटा महत्त्वाचा आहे, हे आपण सर्वांनी लक्षात ठेवावे.
- मनिषा आव्हाळे, आयुक्त, उल्हासनगर पालिका
