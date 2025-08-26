कंपनीत चोरी करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकासह एक आरोपी अटक
कंपनीत चोरीः सुरक्षा रक्षकासह एकाला अटक
अंबरनाथ, ता. २१ (वार्ताहर) ः अंबरनाथ पूर्वेकडील आनंदनगर एमआयडीसीमधील एका कंपनीतून १० लाख ५२ हजार रुपयांचा माल चोरीला गेल्याची घटना घडली होती. यासंदर्भात शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी उल्हासनगर गुन्हे शाखेने दोघांना अटक केली.
अंबरनाथ पूर्व आनंदनगर एमआयडीसीमध्ये ॲक्मे प्रोडक्ट्स ॲण्ड सिस्टीम्स इंडिया प्रा. लि. या कंपनीत १४ व १६ तारखेला चोरी झाली होती. कंपनीच्या शॉप फ्लोअरमधून सचिन कांबळे व त्याचे साथीदार चोरी करत असताना सीसीटीव्हीत कैद झाले होते. या प्रकरणी पर्यवेक्षक राकेश खोत यांनी तक्रार दाखल केली. उल्हासनगर गुन्हे शाखेच्या गुप्त माहिती आधारे पोलिसांनी सापळा रचून दोन आरोपीना अटक केली आहे. आरोपी सचिन कांबळे व त्याचा साथीदार असिक अली शहा याला पोलिसांनी अटक करत न्यायालयात हजर केले असता पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
