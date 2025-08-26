इंटक युनियन अध्यक्षपदी प्रदीप पाटील
अंबरनाथ, ता. २६ (बातमीदार) ः ओर्डीनन्स फॅक्टरीतील कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस अर्थात इंटक संघटनेच्या अध्यक्षपदी प्रदीप पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. इंटकचे महाराष्ट्र अध्यक्ष कैलास कदम यांच्या मान्यतेने संघटनेच्या नव्या कार्यकारिणीची घोषणा करण्यात आली. काँग्रेस शहराध्यक्षपदी नियुक्ती झालेल्या प्रदीप पाटील यांना इंटक संघटनेचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले आहे. सोमवारी (ता. २५) इंटक संघटनेच्या कार्यालयात सर्व सदस्यांनी प्रदीप पाटील आणि नव्या कार्यकारिणीचे स्वागत केले. या कार्यकारिणीत अध्यक्ष म्हणून प्रदीप पाटील, कार्याध्यक्ष राजेश बैद, कार्यवाहक अध्यक्ष प्रवीण उबाळे, महासचिव दिनेश कंटे, सहसचिव हबीब अहमद यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. कंटे आणि उबाळे हे दोन नवे पदाधिकारी तर इतर सर्व जुनीच कार्यकारिणी कायम ठेवली आहे.
