‘माझा सोसायटी गणपती’ स्पर्धा
मुंबई, ता. २६ : यंदाच्या गणेशोत्सवात माझा आणि ‘सकाळ’ माध्यम समूहाने अनोख्या ‘माझा सोसायटी गणपती’ स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. या स्पर्धेत सहभागी होऊन भरघोस बक्षिसे जिंकता येणार आहेत.
आपण राहतो ती गृहनिर्माण संस्था आपले विस्तारित कुटुंब असते. आपण इथे एकत्र राहतो, खेळतो , सुख-दुःख वाटून घेतो आणि छोटे छोटे आनंदाचे क्षण एकत्र मिळून साजरे करतो. त्यामुळे सोसायटीमधील रहिवाशांचा गणेशोत्सवाचा हा सोहळा अधिक व्यापक स्वरूपात करण्यासाठी पहिल्यांदाच ही स्पर्धा भरवण्यात आली आहे.
आयुष्यातील खरे आनंदाचे क्षण हे मोठ्या यशात नसतात, तर त्या छोट्या छोट्या अनपेक्षित जिंकण्यात दडलेले असतात. त्यामुळे आजच नाव नोंदवून या स्पर्धत सहभागी व्हा.
पुरस्कार दोन श्रेणीत देणार
१. गणेशोत्सव सादरीकरण ः
* स्थानिक हस्तकला, पुनर्वापरित साहित्य व अलंकारांचा वापर करीत थीमवर आधारित सजावट
* भक्तिभाव जागवणारे आकर्षक सादरीकरण/प्रकाश-ध्वनीची सुसंवादी सांगड
* देखणी व मनोहारी मूर्ती
२. सामूहिक साजरीकरण ः
* मूर्ती, सजावट, रांगोळी, प्रसाद, जेवण, दैनंदिन आरती, भजन, पूजाअर्चा यात सोसायटीतील रहिवाशांचा सहभाग
* लोककला, पारंपरिक गाणी व प्रादेशिक रूढींचा उत्सवात समावेश
* लहान मुले, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विविध स्पर्धा आणि सादरीकरण
रोख पारितोषिक व ट्राॅफी
* प्रथम पारितोषिक - ५०,०००
* द्वितीय पारिताषिक - २५,०००
* तृतीय पारितोषिक - १०,०००
