तरुणीला मेसेज केला म्हणून तरुणाला बेदम मारहाण
मित्राने केलेल्या मारहाणीत तरुणाचा मृत्यू
बोळिंज, ता. २६ (बातमीदार) : विरारमध्ये प्रेयसीला इन्स्टाग्रामवर मेसेज केल्याच्या कारणावरून एका तरुणाला तिच्या मित्राने भररस्त्यात बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचा सोमवारी (ता. २५) उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ही धक्कादायक घटना विरारमध्ये घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी सात आरोपींना अटक केली असून, पुढील तपास सुरू आहे.
प्रतीक वाघे (२४) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. तो नालासोपारा पूर्वेकडील मोरेगाव परिसरात राहत होता. त्याने इन्स्टाग्रामवर एका तरुणीला मेसेज पाठवून तिला भेटायला बोलावले होते. ही गोष्ट त्या तरुणीचा प्रियकर भूषण पाटील याला समजली. यामुळे संतप्त झालेल्या भूषणने रविवारी (ता. २४) रात्री आपल्या काही मित्रांसोबत प्रतीकची वाट अडवून त्याला मोरेगाव तलावाजवळ बेदम मारहाण केली.
मारहाणीत प्रतीक गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र सोमवारी सकाळी त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी भूषण पाटील, संकेत पाटील, स्वरूप मेहेर यांच्यासह सात जणांना अटक केली आहे.
