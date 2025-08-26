पोलिस कर्मचाऱ्याच्या मुलाची आत्महत्या
पोलिस कर्मचाऱ्याच्या मुलाची आत्महत्या
अंबरनाथ ता. २६ (वार्ताहर) : अंबरनाथमध्ये एका पोलिस कर्मचाऱ्याच्या १७ वर्षीय मुलाने इमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या केल्याची घटना घडली. अंबरनाथ पश्चिममधील कोहोजगाव परिसरात मंगळवारी दुपारी १२ वाजता ही घटना घडली.
उल्हासनगर वाहतूक शाखेत कार्यरत असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याचा मुलगा विठ्ठल मंदिर परिसरातील एका इमारतीत राहत होता. त्याने यापूर्वीही एकदा आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. मंगळवारी दुपारी त्याने इमारतीवरून उडी मारली. मोठा आवाज ऐकून इमारतीच्या सुरक्षा रक्षकाने घटनास्थळी धाव घेतली. गंभीर जखमी अवस्थेत असलेल्या मुलाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या घटनेची माहिती मिळताच अंबरनाथ पश्चिम पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला. याप्रकरणी अंबरनाथ पश्चिम पोलिस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास सुरू आहे.
