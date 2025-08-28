गणेशोत्सव काळात अवजड वाहनांना बंदी
मुंबई

गणेशोत्सव काळात अवजड वाहनांना बंदी

Published on

गणेशोत्सव काळात अवजड वाहनांना बंदी
वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिसांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २६ : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे पोलिस आयुक्तालय क्षेत्रात वाहतूक सुरळीत राहावी, नागरिकांना त्रास होऊ नये आणि विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान कुठलीही अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिस प्रशासनाने अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठाणे शहरासह डोंबिवली, कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आणि भिवंडी या भागांमध्ये दिवसाच्या वेळात अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. यामुळे या ठिकाणच्या नागरिकांना वाहतूक कोंडीपासून दिलासा मिळणार आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून जेएनपीए बंदरातून बाहेर पडणाऱ्या ट्रक, कंटेनर आदी अवजड वाहनांच्या वाहतुकीमुळे ठाणे आणि भिवंडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे. घोडबंदर आणि भिवंडी मार्गावर या समस्येची तीव्रता अधिक जाणवत आहे. गणेशोत्सव काळात ही समस्या गंभीर रूप घेऊ नये, म्हणून ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्णनाथ पांचाळ यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीनंतर ठाणे पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी वाहतूक नियंत्रणासाठी महत्त्वाची अधिसूचना काढली.

वाहतुकीसाठी नवे वेळापत्रक लागू
या नव्या अधिसूचनेनुसार, अवजड वाहनांना फक्त रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंतच ठाणे पोलिस आयुक्त क्षेत्रात प्रवेश दिला जाईल. दिवसाच्या वेळी या वाहनांना संपूर्ण बंदी असणार आहे. तसेच, गणेश विसर्जनाच्या दिवशी म्हणजे २८ ऑगस्ट, ३१ ऑगस्ट, २ सप्टेंबर, ६ सप्टेंबर या दिवशी मिरवणूक संपेपर्यंत अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर पूर्णपणे बंदी राहणार आहे.

पूर्वीचे वेळापत्रक रद्द
याआधी ठाणे पोलिस आयुक्तालय क्षेत्रात अवजड वाहनांना दुपारी १२ ते संध्याकाळी ४, रात्री ११ ते पहाटे ५ या वेळेत वाहतुकीस परवानगी होती, मात्र आता ती व्यवस्था रद्द करून नव्या वेळापत्रकानुसार बंदी लागू करण्यात आली आहे.

Marathi News Esakal
www.esakal.com