ई-केवायसीची प्रक्रिया संथगतीने

ई-केवायसीची प्रक्रिया संथ गतीने
गणेशोत्सवात प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास रेशन होणार बंद
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २८ : अनेक प्रयत्नानंतरही रायगड जिल्ह्यातील शिधापत्रिकाधारकांचे ई-केवायसी १०० टक्के होऊ शकलेले नाही. अनेक नागरिक नोकरी-व्यवसायानिमित्ताने बाहेरगावी राहत असल्याने त्यांचे ई-केवायसी पूर्ण न झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर अशा नागरिकांसाठी पुरवठा विभागाने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. गणेशोत्सवादरम्यान ई-केवायसी न केल्यास शिधापत्रिकेवरील धान्याचा लाभ बंद झाल्यास सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित लाभार्थ्यांची असणार, असा निर्वाणीचा इशाराही दिला आहे.
बाहेरगावी राहणारे अनेक जण आपल्या कुटुंबासमवेत गणेशोत्सवानिमित्त गावी आले आहेत. त्यामुळे या नागरिकांनी आपले ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी जवळच्या स्वस्त धान्य दुकानात जाऊन कुटुंबातील सर्व सदस्यांची ई-केवायसी तसेच सर्व स्वस्त धान्य दुकानदारांनी संबंधित लाभार्थ्यांशी संपर्क साधून व त्यांच्याकडे पोहोचून ई-केवायसी तत्काळ पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी सर्जेराव सोनावणे यांनी केले आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत अन्नधान्याचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची (शिधापत्रिकाधारक) ई-केवायसी असणे शासनाने अनिवार्य केलेले आहे. लाभार्थ्यांचे शिधापत्रिकासोबत संलग्न करण्यात आलेले आधार क्रमांक बरोबर असल्याचे तसेच शिधापत्रिकेमध्ये नाव असलेल्या व्यक्ती त्याच आहेत, याची खात्री करण्यासाठी ई-केवायसी यंत्रणा उपलब्ध करण्यात आली आहे. शिधापत्रिकांसोबत संलग्न करण्यात आलेले आधार क्रमांकाचे प्रमाणिकर पूर्ण करण्यासाठी व रास्त भाव दुकान स्तरावर ई-केवासयी मोहीम राबविण्यात येत आहे. धान्याचा लाभ घेणाऱ्या सर्व पात्र शिधापत्रिकाधारकांची १०० टक्के ई-केवायसी करण्याबाबत सूचित केले आहे.
----
शिधापत्रिकाधारकांची संख्या
रास्त भाव दुकाने- १४३८
दारिद्र्य रेषेखालील - १. ०० (लाख)
अंत्योदन अन्न योजना - ०. ८२ (लाख)
दारिद्र्य रेषेवरील - ४. ९२ (लाख)
शुभ्र - १. १४ (लाख)
ई-केवायसी झालेले लाभधारक - ५. ०२ (लाख)
-----
वारंवार मुदतवाढ देऊनही रायगड जिल्ह्यातील शिधापत्रिकाधारकांकडून ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात उदासीनता दाखवण्यात येत आहे. यात सर्वाधिक प्रमाण हे दुसऱ्या जिल्ह्यात सहकुटुंब नोकरी करण्यासाठी गेलेल्या कोकणवासी कुटुंबीयांचे आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत फक्त ६९. ७ टक्केच ई-केवायसी पूर्ण झाली असून, ई-केवायसी करण्यासाठी अनेकवेळा मुदत देण्यात आलेली आहे. तरीही ई-केवायसी प्रक्रिया वेग धरू शकली नाही.
- सर्जेराव सोनावणे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड
