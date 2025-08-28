ड्रोनच्या घिरट्यांवर दोन महिने बंदी
सुरक्षेच्या कारणास्तव जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २८ : देशविघात कृत्यांसाठी ड्रोनचा वापर होण्याची शक्यता असल्याने पुढील दोन महिन्यांसाठी जिल्ह्यात बंदी घालण्यात आली आहे. गणेश विसर्जनदरम्यान असे प्रकार होत असल्याने छायाचित्रणासाठी पोलिस अधीक्षकांची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
जिल्हा पोलिस कार्यक्षेत्रातील संवेदनशील भागांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिसांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर करण्यास बंदीचे आदेश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळे, धरणे, केंद्रीय संस्था तसेच समुद्रालगतचे भाग दहशतवादी कारवायांसाठी संवेदनशील आहेत. पूर्वी देशातील विविध भागात विघातक कारवायांमध्ये ड्रोनचा वापर झाल्याची उदाहरणे आहेत. रायगडमध्ये रात्रीच्या वेळी बेकायदा ड्रोन उडवल्याच्या प्रकारांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण झाले आहे.
आधी परवानगी गरजेची
ड्रोनच्या माध्यमातून माहिती संकलनाच्या शक्यतेने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ अन्वये आदेश जारी आहेत. ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर करावयाचा असल्यास व्यक्ती, संस्था वा आयोजकांनी सात दिवस आधी स्थानिक पोलिस ठाण्याला माहिती देऊन परवानगी बंधनकारक आहे.
आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम २२३ नुसार कारवाई करण्यात येईल. हा आदेश नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी व कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी असून, दोन महिन्यांसाठी संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात विनापरवाना ड्रोन वापरावर बंदी असणार आहे.
- किशन जावळे, जिल्हाधिकारी, रायगड
