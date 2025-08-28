केडीएमसीने तयार केलेल्या कृत्रिम तलावात श्री गणेश मूर्तींचे विसर्जन करावे ...
कृत्रिम तलावात गणेशमूर्तींचे विसर्जन करावे
महापालिकेचे आवाहन
कल्याण, ता. २८ (वार्ताहर) ः गणेशभक्तांच्या सोयीसुविधांसाठी पालिकेने नागरिकांना श्री गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी एकूण ६५ ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली आहे, तर डोंबिवलीमधील नागरिकांसाठी ६२ ठिकाणी केली आहे. यासोबतच पालिकेकडून विसर्जन आपल्या दारी ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे.
महापालिकेच्या विद्युत विभागामार्फत एकूण ७६ विसर्जन स्थळी जनरेटरची व्यवस्था केली असून, दोन हजार ४७५ हॅलोजन, ५५८ एलईडी, १०५ लाइटनिंग टॉवर आणि ३८ प्रमुख लोकेशन्सवर २१२ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. कल्याणमध्ये अ, ब, क, ड व जे प्रभागात आणि डोंबिवलीमध्ये फ, ग, ह, आय व ई प्रभागात विसर्जन आपल्या दारी ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे.
निर्देशानुसार, सहा फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या सर्व मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करणे आवश्यक आहे. यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होणार आहे. तरी यावर्षी महापालिकेने तयार केलेल्या कृत्रिम तलावात आपण आपल्या श्री गणेशमूर्तीचे विसर्जन करावे, असे आवाहन पालिकेमार्फत करण्यात येत आहे.
