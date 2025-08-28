श्रमिक जनता संघ युनियनचे आंदोलन स्थगित
श्रमिक जनता संघ युनियनचे आंदोलन स्थगित
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २८ ः किमान वेतनाच्या थकीत फरकाची रकमेबाबतचे प्रकरण १५ सप्टेंबरआधी निकाली काढण्याचे आश्वासन पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी जनता संघ युनियनच्या शिष्टमंडळाला दिले. यामुळे युनियनचे धरणे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केल्याची माहिती युनियन सचिव सुनील कंद यांनी दिली आहे.
२४ फेब्रुवारी २०१५ पासून सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामगारांना सुधारित किमान वेतन लागू केले होते, मात्र पालिकेने कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार लागू केले नव्हते. श्रमिक जनता संघ युनियनचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांच्या पाठपुराव्यामुळे महापालिका प्रशासनाला कायदा लागू केला. २०१५ ते २०२३ या काळातील वेतनाच्या फरकाची थकीत रक्कम देण्याचे आदेश तात्कालिक आयुक्तांनी दिले असतानाही प्रशासनाकडून टाळाटाळ सुरू होती. म्हणून मंगळवारी (ता. २६) आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता.
सोमवारी (ता. २५) अतिरिक्त आयुक्त यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड यांनी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून १५ सप्टेंबर रोजी श्रमिक जनता संघ युनियन चर्चा करून रक्कम वाटपाबाबतीत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले आहे. बैठकीत श्रमिक जनता संघ युनियनच्या वतीने सचिव सुनील कंद, सचिन कासार, बापू ओव्हाळ, हरेश ढमाले, समीर दरेकर, शाम गायकवाड, गोरखनाथ धोंदवड आदी कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते.
