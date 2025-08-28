घोणसईत ऑपरेशन सिंदूरचा देखावा
वाडा, ता. २८ (बातमीदार) : गणेशोत्सव सण देशभरात धुमधडाक्यात सुरू असून, घरगुती व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी आकर्षक देखावे तयार केले आहेत. घोणसई येथील हर्षल जाधव या तरुणाने ऑपरेशन सिंदूरवर देखावा तयार केला असून, हा देखावा आकर्षक ठरत आहे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ हा भारतीय सशस्त्र दलांनी ७ मे २०२५ रोजी पाकिस्तान आणि पाकिस्तानच्या कब्जातील काश्मीरमध्ये असलेल्या नऊ ठिकाणांवर केलेला एक लष्करी हल्ला होता. हा हल्ला (ता. २२) एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात करण्यात आला होता. हा भारतीय सेनेचा मोठा प्रत्युत्तरात्मक पाऊल मानला जातो. पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी घटनेत पर्यटकांची हत्या झाली होती. त्याच्या प्रत्युत्तरात ही कारवाई करण्यात आली.
भारताने पाकिस्तान आणि पाकिस्तानच्या कब्जातील काश्मीरमधील नऊ दहशतवादी ठिकाणांना लक्ष्य केले. ऑपरेशन सिंदूर यावर देखावा आकर्षक ठरत असून, हा देखावा पाहण्यासाठी नागरिक गर्दी करताना दिसत आहेत.