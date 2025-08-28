पीओपी मूर्तींच्या शोधासाठी ठाणे महानगरपालिका करणार विशेष पथकाची स्थापना
पीओपी मूर्तींच्या शोधासाठी विशेष पथकाची स्थापना
ठाणे पालिकेला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे निर्देश
ठाणे शहर, ता. २८ (बातमीदार) ः पीओपी मूर्ती विसर्जनाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाच्या पालनाकडे लक्ष देऊन मूर्ती आणि इतर घटकांच्या विल्हेवाटाची मोठी जबाबदारी पालिकांवर देण्यात आली आहे. यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नजर ठेवून आहे. ठाणे महानगरपालिकेलादेखील मंडळाने पत्र पाठवले असून, सहा फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या मूर्ती कृत्रिम तलावात विसर्जन करतानाच त्यावर आणि इतर घटकांवर पुनर्प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
घरगुती आणि सहा फुटांच्या मूर्तीचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावातच करायचे असून, दुसऱ्या दिवशी तेथील स्वच्छतेकडे लक्ष द्यायचे आहे. सहा फुटांपेक्षा मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक स्तोत्रांमध्ये करायचे असून, दुसऱ्या दिवशी स्वच्छता व संकलन करणे बंधनकारक असल्याचे पालिकेला या आदेशात सांगण्यात आले आहे. अशा ठिकाणी विसर्जित केलेल्या मूर्त्यांचे पुनर्वापर आणि पुनर्प्रक्रिया निश्चित करावी, असेदेखील पत्रात म्हटले आहे. पीओपीच्या मूर्तींवर मागच्या बाजूला स्पष्टपणे दिसेल, अशा पद्धतीने विक्रेत्याने लाल रंगांच्या आकाराच्या चिन्हे लावले आहे की नाही, याचीदेखील नोंद करून घेण्यासाठी पालिकेने विशेष पथक स्थापन करावे, असे आदेश दिले आहेत.
विसर्जनाबाबत तयार केलेली नियमावली :
विसर्जनाच्या वेळी नोंदवही ठेवणे, पालिकेने सार्वजनिक मंडळांची नोंद ठेवणे, विसर्जन तलावाजवळ निर्माल्य संकलनाची स्वतंत्र व्यवस्था करणे, कृत्रिम तलावातील पाणी मूर्तीच्या क्षमतापेक्षा १० पट असावे, या तलावातील विसर्जनानंतर सात दिवसांत पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून दूर विसर्ग करावा, तलावातील गाळ १५ दिवसांपर्यंत पर्यावरणपूरक पद्धतीने साठवून त्याचा पुनर्वापर करावा.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.