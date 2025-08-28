उत्सवाला राजकीय रंग
बॅनर लावण्यासाठी रस्सीखेच सुरू
प्रसाद जोशी : सकाळ वृत्तसेवा
वसई, ता. २८ : निवडणुका जवळ येत असून, प्रभागरचनेचा प्रारूपही तयार झाला आहे. अशातच सणासुदीचे दिवस सुरू होताच वसई-विरार शहरात उत्सवांना राजकीय पक्षांचा रंग लागू लागला आहे. प्रत्येक पक्षाने आपल्या बॅनरद्वारे नागरिकांचे लक्ष वेधण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. वसई-विरार शहर महापालिकेचे एकूण २९ प्रभाग असून, ११५ सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. आतापर्यंत वसई-विरार महापालिकेवर बहुजन विकास आघाडीची सत्ता होती, पण विधानसभेतील पराभवानंतर आणि भाजपचे नालासोपारा व वसईमधील आमदार निवडून आल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
भाजप, बहुजन विकास आघाडी, शिंदे शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि अजित पवार गट यांच्यात पक्षप्रवेशाचे सत्र सुरू असून, याच वेळी गणेशोत्सवाचा लाभ घेत प्रत्येक पक्षाने सार्वजनिक गणेश मंडळांवर आपले बॅनर लावून रस्सीखेच सुरू केली आहे. गणेशोत्सवाच्या कृत्रिम तलावाच्या दर्शनी भागात विविध पक्षांचे बॅनर आणि होर्डिंग लावले गेले आहेत, जे येणाऱ्या भाविकांच्या नजरांना आकर्षित करत आहेत. प्रत्येक पक्ष “आपला झेंडा फडकवायचा” या उद्देशाने इच्छुक उमेदवारांची तयारी करत असून, पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये सध्या जोरदार रणनीती आखल्या जात आहेत.
महापालिका प्रशासनाने प्रभागरचनेवर हरकती व सूचना मागवल्या असून, त्यानंतर सुनावणी होणार आहे. पक्षीय नेतृत्व आता उमेदवारांची क्षमता, जनसंपर्क आणि स्थानिक पोहोच तपासत आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीसाठी गणेशोत्सव काळात बॅनर लावण्याची स्पर्धा जोरदार सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
समाजमाध्यमांवरही राजकीय भेटीगाठी
स्थानिक पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि ज्येष्ठ नेते आता घरोघरी जाऊन सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या भेटी घेत आहेत. या भेटींची छायाचित्रे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केली जात आहेत. प्रत्येक पक्षीय नेते आपल्या समर्थनार्थ प्रचार करत असून, लोकांना आनंदी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
दोन्हीचा समारंभ
श्री गणेशाच्या आगमन आणि विसर्जनाच्या काळात सार्वजनिक ठिकाणी विविध पक्षांचे बॅनर लावले असून, प्रवेशद्वाराजवळ खास मंडप तयार करण्यात आले आहेत. या ठिकाणी येणाऱ्या भाविकांना पक्षीय नेत्यांचे दर्शन होईल तसेच महापालिका निवडणुकीतील इच्छुक उमेदवारही चर्चेत येतील.
