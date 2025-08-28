२५-४० वयोगटातील पुरुषांमध्ये घटतेय शुक्राणुंची संख्या
२५-४० वयोगटातील पुरुषांमध्ये घटतेय शुक्राणूंची संख्या
तीन महिन्यांत २० पैकी दोन पुरुषांमध्ये होतेय अॅझोस्पर्मियाचे निदान; वेळीच उपचाराचा तज्ज्ञांचा सल्ला
विरार, ता. २८ (बातमीदार) : २५-४० वयोगटात तरुणांमध्ये शुक्राणूंच्या संख्येत, चिंताजनक घट होत आहे. प्रजननतज्ज्ञांचा वेळीच सल्ला घेऊन या समस्येचे वेळीच निदान होण्यास मदत होऊ शकते. अँटीऑक्सिडंट्स, हार्मोनल थेरपी किंवा आयसीएसआयसारख्या उपचार पर्यायांचा अवलंब करता येईल. गर्भधारणेसाठी आणि पालकत्वाचे स्वप्न पूर्ण करू इच्छिणाऱ्या जोडप्यांनी याकरिता वेळीच तपासणी करून त्यानुसार उपचार घेणे गरजेचे आहे.
मुंबईतील अंधेरी येथे राहणाऱ्या आणि व्यावसायिक, ३५ वर्षीय इशान कुमार (नाव बदलले आहे) याच्या लग्नाला दोन वर्षे झाली असून, एक वर्षापासून ते गर्भधारणेसाठी प्रयत्न करत होते, पण यश आले नाही. त्यानंतर केलेल्या नियमित वीर्य विश्लेषणात शुक्राणूंची संख्या शून्य असल्याचे दिसून आले. पुढील मूल्यांकनात शुक्राणू वाहून नेणाऱ्या नलिकांमध्ये अडथळा निर्माण झाल्याने ॲझोस्पर्मियाचे निदान झाले. वेळीच उपचार आणि सूक्ष्म शस्त्रक्रियेने शुक्राणूंची पुनर्प्राप्ती प्रक्रिया करुन त्यानंतर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन (ICSI) करण्यात आले आणि त्यानंतर मे २०२५ मध्ये या जोडप्याने एका निरोगी बाळाला जन्म दिला. एकूण लोकसंख्येच्या एक टक्के पुरुषांमध्ये तसेच वंध्यत्वाची समस्या असलेल्या पाट टक्के ते १० टक्के पुरुषांवर ही स्थिती परिणाम करते. तीन महिन्यांत २० पैकी दोन पुरुषांना अॅझोस्पर्मिया होतो. यातील ऑब्स्ट्रक्टिव्ह अॅझोस्पर्मिया प्रकारात शुक्राणू तयार होतात, पण प्रजनन मार्गात अडथळ्यामुळे वीर्यात येत नाहीत आणि नॉन-ऑब्स्ट्रक्टिव्ह अॅझोस्पर्मियामध्ये अनुवांशिक, हार्मोनल किंवा आरोग्य समस्यांमुळे वृषणांना शुक्राणूंची निर्मिती होत नाही.
