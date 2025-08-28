मराठा आरक्षणकर्त्यांना पायाभूत सुविधा पुरवण्याची मागणी
तुर्भे, ता. २८ (बातमीदार) ः मराठा आरक्षण उपोषणासाठी नवी मुंबईत येणाऱ्यांना पायाभूत सुविधा पुरवण्याची मागणी सकल मराठा समाज नवी मुंबईच्या वतीने महापालिका आयुक्त आणि सिडको, एपीएमसी यांच्याकडे करण्यात आल्याची माहिती सकल मराठा समाजाचे गणेश ढोबळे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. एपीएमसी मार्केट येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. दरम्यान, सिडको आणि महापालिका शासनाला यासाठीचे निवेदन देऊन सात दिवस झाले, तरी त्यांनी अद्यापपर्यंत कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्याने समाजाच्या वतीने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. याप्रकरणी नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश यापूर्वीच शहर अभियंता विभागाला देण्यात आले आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
२० ऑगस्टपासून मराठा आरक्षण मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हे आझाद मैदानात उपोषणाला बसणार आहेत. उपोषणासाठी २७ ऑगस्ट रोजी अंतरवली सराटी येथून निघून अहिल्यानंगर, किल्ले शिवनेरी जुन्नर, चाकण, तळेगाव, खोपोली, पनवेल वरून नवी मुंबई मार्गे मुंबईकडे प्रस्थान करणार आहेत. २८ ऑगस्ट रोजी पनवेलमार्गे नवी मुंबई शहरातून मुंबईला जाणार आहेत. त्यामुळे २८ ऑगस्ट रोजी नवी मुंबई शहरात लाखोंच्या संख्येने मराठा बांधव मुक्कामास येण्याची शक्यता अधिक आहे. या लाखो मराठा समाजबांधवांना नवी मुंबई महापालिका आणि सिडको प्रशासनाच्या माध्यमातून राहण्यासाठी जागा, मुक्कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे, अंघोळीचे पाणी, सकाळी प्रातर्विधीसाठी मोबाईल टॉयलेटची व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच पनवेलपासून वाशीपर्यंत महामार्गाच्या बाजूला मोबाईल टॉयलेट आणि पावसाळ्याचे दिवस लक्षात घेता मेडिकल इमर्जेंसीसाठी जागोजागी आरोग्य केंद्र उभारावे, तसेच गरज भासल्यास हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांसाठी राखीव खाटांची व्यवस्था करावी, अशी मागणी महापालिका प्रशासनाकडे केल्याची माहिती विनोद पोखरकर यांनी दिली. तसेच मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव यांच्याकडे एपीएमसी मार्केट परिसरात मराठा बांधवांना आज रात्री राहण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी मार्केट सचिवांनी मान्य केली आहे. नवी मुंबई महापालिका आणि सिडको प्रशासन यांनी अद्यापपर्यंत कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने एपीएमसीचे संचालक शशिकांत शिंदे यांच्याकडे या पायाभूत सुविधा पुरविण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याची पोखरकर यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.