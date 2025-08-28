कागदापासून साकारली श्रीगणेश मूर्ती
कागदापासून साकारली श्रीगणेशमूर्ती
विक्रोळीतील शिक्षकाचा आगळावेगळा उपक्रम
घाटकोपर, ता. २८ (बातमीदार) ः सण साजरे करतानाही पर्यावरणाचे भान ठेवणारा एक प्रेरणादायी उपक्रम विक्रोळीतील शिक्षकाने राबवला आहे. विकेश इंग्लिश हायस्कूलमध्ये कार्यरत असलेले शिक्षक दीपक गभाले यांनी यंदा आपल्या घरच्या गणपतीसाठी रद्दी पेपरांपासून श्रीगणेशमूर्ती साकारली आहे.
गभाले हे वर्षभर घरी येणारे वर्तमानपत्रे साठवतात. ही रद्दी फेकून न देता, त्या कागदाचा लगदा करून त्यापासून सुंदर गणेशमूर्ती बनवतात. विशेष म्हणजे ही संपूर्ण मूर्ती अवघ्या २०० रुपयांच्या खर्चात तयार होते, असे त्यांनी सांगितले.
गभाले कुटुंब गेल्या अनेक वर्षांपासून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करत आहे. मूर्तीचे विसर्जनदेखील ते घरच्या घरी टबमध्ये करतात. विसर्जनानंतरचे पाणी ते कुठेही न सांडता झाडांना घालतात किंवा मातीमध्ये सोडतात, जेणेकरून पर्यावरणावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. रद्दी कागदापासून साकारलेली ही गणेशमूर्ती केवळ पर्यावरणपूरक नाही, तर समाजासाठी एक सकारात्मक संदेशही देणारी ठरली आहे.
