गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर समाजकंटकांची धरपकड
कल्याण, ता. २८ (बातमीदार) : श्री गणेशोत्सव व ईद-ए-मिलाद सणांदरम्यान कायदा, शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी जिल्ह्याचे शहर पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. यानुसार कल्याण परिमंडळ तीनचे पोलिस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी समाजकंटकांच्या बंदोबस्तासाठी आक्रमक पावले उचलली असून, तडीपार केले आहे.
कल्याणच्या कोळसेवाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील समाजासाठी धोकादायक असलेल्या आठ ते १० उपद्रवी गुंडांवर एमपीडीए कायद्यांतर्गत तडीपारीची कारवाई केली असून, या गुंडाची एक वर्षाकरिता रवानगी नाशिकच्या मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली आहे.
कोळसेवाडी पोलिसांकडून जिल्ह्याच्या शहर पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार डुंबरे यांनी त्यांच्या कार्यालयीन आदेश अन्वये एक वर्षाच्या कालावधीकरिता स्थानबद्ध करण्याचे आदेश पारीत केले आहेत. त्यानुसार कारवाई झाली असल्याची माहिती कोळसेवाडी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) गणेश न्हायदे यांनी दिली आहे.

