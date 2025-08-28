कल्याण पूर्वेचा स्कायवॉक हिटलिस्टवर
कल्याण पूर्वेचा पादचारी पूल हिट लिस्टवर
‘सकाळ’च्या बातमीनंतर नागरिकांनी प्रशासनास धारेवर धरले
कल्याण, ता. २८ (बातमीदार) : रेल्वेस्थानक परिसराला कल्याण पूर्वेशी जोडणाऱ्या पादचारी पुलाच्या अस्वच्छतेसंदर्भात ‘सकाळ’ने याच महिन्यात वृत्त प्रसारित केले होते. पान, गुटखा खाऊन थुंकणाऱ्या बेशिस्त लोकांमुळे पादचारी पुलाचे कोपरे आणि भिंती लालेलाल झाल्या असल्याने त्याला बकालपणा आला होता. ही बाब ‘सकाळ’ने अधोरेखित केल्यानंतर शहरात हा मुद्दा पेटून उठला आहे. महापालिका प्रशासनाने गंभीरपणे हा विषय हाताळून पादचारी पूल पूर्णपणे स्वच्छ करून थुंकणाऱ्यांवर आळा घालण्याची मागणी नागरिकांमार्फत केली जात आहे.
सिद्धार्थनगर व कोळसेवाडी रिक्षा स्थानकाला जोडणाऱ्या पादचारी पुलाकडे स्वच्छतेच्या बाबतीत दुर्लक्ष होत होते. पुलाच्या दुतर्फा झालेली घाण तशीच ठेवण्यात येत होती. ‘सकाळ’ने लक्ष वेधल्यानंतर पूर्वेतील सहयोग सामाजिक संघटनेने पुढाकार घेऊन या स्कायवॉकवर स्वच्छता मोहीम हाती घेतली. मात्र अनेक वर्षे कोपऱ्यात जमलेले पान, गुटखा खावून थुंकलेले थर सहजासहजी निघत नाहीत. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने हा विषय गांभीर्याने घेऊन संपूर्ण पादचारी पुलावर आधुनिक यंत्रणांच्या सहाय्याने प्रेशर वॉटरचा मारा करून सर्व घाण हटवण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. रेल्वेस्थानकातून कल्याण पूर्वेत प्रवेश करतानाच दर्शनी भागात अशा पद्धतीने स्वागत होत असेल, तर शहरभरात सौंदर्यीकरण करण्यात काय अर्थ आहे, असाही सवाल नागरिकांकडून प्रशासनाला केला जात आहे.
थुंकणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
पादचारी पुलाच्या सफाईबरोबरच थुंकणाऱ्या बेशिस्त नागरिकांवर अगोदर कारवाईला सुरुवात करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. यासाठी सीसीटीव्हीचा आधार घ्यावा किंवा सुरक्षा रक्षक नेमावे, अशा सूचना प्रवाशांनी केल्या आहेत.
रेल्वे पूल, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक, पादचारी पूल परिसरात पान किंवा गुटखा खाणाऱ्यास व थुंकणाऱ्यास जागेवरच दंड आकारावा, जेणेकरून ही घाण कमी होईल.
- मनोज बेळमकर, समाजसेवक
रेल्वेस्थानक हे या शहराचे प्रवेशद्वार आहे. आयुक्त आपले शहर खरोखरच स्वच्छ ठेवू इच्छित असतील तर त्यांनी
हे प्रवेशद्वार प्रथम स्वच्छ केले पाहिजे.
- आनंद गायकवाड, ज्येष्ठ पत्रकार
गुटखा खाणाऱ्यांवर दंड आकारता येईल. पूर्वी हा दंड खाणाऱ्यावर व विकणाऱ्यावर आकाराला जायचा. आता कुणाच्या कमाईसाठी ही दंड आकारणी बंद झाली हे कळत नाही.
- राजेश अंकुश, समाजसेवक
