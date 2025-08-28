बदलापूरचा बुद्धीक्षेत्र श्रीमहागणपती
बदलापूरचा बुद्धीक्षेत्र श्रीमहागणपती

Published on

प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्।
तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्॥

बदलापूरचा बुद्धिक्षेत्र श्रीमहागणपती
बदलापूरमध्ये ३५० वर्षांहून अधिक जुने महागणपतीचे मंदिर आहे. हे मंदिर शिवकालीन असून, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संकल्पनेतून हे मंदिर उभारल्याची माहिती विश्वस्त मंडळातील सदस्यांनी दिली आहे. बदलापूर पश्चिमेला बदलापूर गावाच्या मधोमध बुद्धिक्षेत्र श्रीमहागणपती मंदिर स्थित आहे. मंदिराच्या दिवा-बत्तीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सहा होन आणि तीर्थप्रसादासह आध्यात्मिक कार्यक्रमांसाठी मंदिराला १३ एकर जमीन दिल्याची इतिहासात नोंद आहे.


चिरनेरचा ‘महागणपती’
चिरनेरच्या महागणपतीला ऐतिहासिक आणि पौराणिक माहात्म्य आहे. पेशवेकालीन राजवटीत मंदिराची निर्मिती झाली. श्रीमंत नानासाहेब पेशवे यांचे कर्नाळा प्रांताचे सुभेदार रामजी फडके यांनी मंदिराची निर्मिती केली. अखंड पाषाणातील मूर्तीची उंची सात फूट आणि रुंदी साडेतीन फूट आहे. ही मूर्ती पूर्वाभिमुख असून, गणपतीच्या उजवीकडील हातात परशू आहे.

