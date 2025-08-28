प्रवास सवलतींमुळे टीएमटीचे चाक खोलात
प्रवास सवलतींमुळे टीएमटीचे चाक खोलात
प्रतिदिन चार ते पाच लाखांचे नुकसान
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २८ : ठाणेकरांना उत्तम व आरामदायी प्रवास करता यावा, यासाठी ठाणे पालिकेच्या परिवहन विभागाच्या ताफ्यात पर्यावरणपूरक सीएनजी व इलेक्ट्रिक बस दाखल होत आहेत. तसेच उत्पन्न वाढीसाठी टीएमटी प्रशासनाकडूनदेखील अनेक नवीन मार्गावर सेवा देण्यात येत आहे. असे असले तरी दुसरीकडे वयाची ७५ वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास, महिलांना ५० टक्के भाड्यात सवलत, दिव्यांग व शालेय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींमुळे प्रतिदिन चार ते पाच लाखांचे तर महिन्याकाठी एक ते दीड कोटींचे नुकसान टीएमटीला सहन करावे लागत आहे.
ठाणेकरांना जलद आणि स्वस्त वाहतूक सेवा उपलब्ध व्हावी, या हेतूने पालिकेने परिवहन सेवा उपक्रम सुरू केला. या उपक्रमांतर्गत आजच्या घडीला शहरातच नव्हे तर शहरालगत ठाणे परिवहनच्या सुमारे ३८० बसमधून तीन ते सव्वातीन लाख प्रवासी नियमित प्रवास करतात. अशातच २०१५पासून राजकीय इच्छेपोटी तिकीट दरवाढ करण्यात आलेली नाही. त्यात दुसरीकडे डिझेल आणि सीएनजी यांच्या दरात मात्र कमालीची वाढ होत आहे. त्यात ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग आणि विद्यार्थ्यांना सवलत दिली आहे. त्यामुळे पालिकेला प्रतिदिन चार ते पाच लाखांचे तर महिन्याकाठी एक ते दीड कोटींच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत असल्याची बाब समोर आली आहे.
उत्पनापेक्षा खर्च अधिक
सध्याच्या घडीला दिवसाला टीएमटीला २८ लाखांचे उत्पन्न मिळत आहे. त्यानुसार महिन्याला टीएमटीचे उत्पन्न सात ते आठ कोटींच्या घरात पोहोचते. एकूण बसेसचा विचार केला असता पालिकेच्या मालकीच्या ७४ बस असून, त्यापैकी सुमारे ४० बस रस्त्यावर धावत असतात. तर आनंदनगर येथून २४० डिझेल आणि १२३ इलेक्ट्रिक बस या ठेका पद्धतीवर ठाणेकरांना सेवा देत आहेत. कर्मचारी संख्या एक हजाराच्या घरात आहेत. त्यांच्या वेतनावर सुमारे १८ कोटी आणि इंधन, देखभालीसाठी खर्च दरमहा येत आहे. त्या तुलनेत मिळणारे उत्पन्न व सवलती यांमुळे त्याचा थेट परिणाम टीएमटीच्या उत्पन्नावर होत असल्याचे दिसून येत आहे.
टीएमटी बस प्रवासीसंख्या - तीन ते सव्वातीन लाख
महिला प्रवासीसंख्या - २० ते २५ हजार
दिव्यांग आणि विद्यार्थीसंख्या - ८ ते १० हजार
ज्येष्ठ नागरिकसंख्या - ३२ हजार
इंधन दर
डिझेल - ९० रुपये
सीएनजी - ८० रुपये
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.