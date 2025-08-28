भिवंडीत गणेशोत्सवासाठी पोलिस प्रशासन सज्ज
भिवंडी, ता. २८ (वार्ताहर) : गणेशोत्सव काळात भिवंडीत कायदा-सुव्यवस्था सुरळीत राहावी, यासाठी पोलिस प्रशासनाने व्यापक तयारी केली आहे. तब्बल ९२७ पोलिस अधिकारी-कर्मचारी यांसह राज्य राखीव दलाच्या दोन तुकड्या तैनात केल्या आहेत. शहरातील महत्त्वाच्या ठिकाणी ८०० सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि २० ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे सतत नजर ठेवली जाणार आहे, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त शशिकांत बोराटे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
पोलिस उपायुक्त परिमंडळ क्षेत्रात यंदा १७९ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आणि १६ हजार ३१५ घरगुती गणपती प्रतिष्ठापना करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर सर्व पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत गणेशोत्सव मंडळे, शांतता समिती सदस्य, पोलिस मित्र, महिला दक्षता समिती, तसेच मोहल्ला कमिटी यांच्यासोबत बैठक घेऊन शांतता व सुव्यवस्थेसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. गणेश विसर्जन मिरवणूक मार्गासह शहरातील महत्त्वाच्या ठिकाणी बसविण्यात आलेल्या ८०० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसह २० ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे पोलिस नियंत्रण ठेवणार आहेत. प्रत्येक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळासाठी समन्वय अधिकारी, पोलिस अंमलदार, शांतता समिती सदस्य व पोलीस मित्र नेमण्यात आले असून, विसर्जन मिरवणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी हे पथक सज्ज राहणार आहे.
शहरातील नागरी सुविधा पुरविणाऱ्या भिवंडी पालिका व टोरंट पॉवर यांच्यासोबत समन्वय साधून आवश्यक सूचना दिल्याचे उपायुक्त बोराटे यांनी स्पष्ट केले. गणेशोत्सव काळात नागरिकांनी कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
व्यापक बंदोबस्त
गणेशोत्सव काळात शहरात तीन पोलिस उपायुक्त, तीन सहाय्यक पोलिस आयुक्त, १७ पोलिस निरीक्षक, ९३ सहाय्यक उपनिरीक्षक/उपनिरीक्षक, ५९० पोलिस अंमलदार, १६२ महिला पोलिस अंमलदार, ६५ होमगार्ड यांचा समावेश असलेला कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. त्यासोबत आरसीपी मोबाईल झोन व स्ट्रायकिंग फोर्सची नेमणूकही करण्यात आली आहे.
