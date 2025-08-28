मुलीने वृद्ध आजारी वडिलांना ठाणे स्टेशनवर सोडून दिले
मुलीकडून वडिलांची उपेक्षा
ठाणे स्थानकावर सोडले; जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारातही मिळाले नाहीत उपचार
ठाणे शहर, ता. २८ (बातमीदार) : मनमाड येथे राहणाऱ्या मुलीने वृद्ध वडिलांना ठाणे रेल्वेस्थानकावर सोडून दिल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. अंगावर कपडे नसलेल्या अवस्थेत हे वृद्ध पाच दिवस रेल्वेस्थानकाजवळील एसटी आगारात होते. एका नागरिकाने त्यांना जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात आणून सोडले. येथेही त्यांना उपचाराविना उघड्यावर राहावे लागले. या घटनेबद्दल नागरिकांमधून संताप होत आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर गावात राहणारे सूर्यप्रकाश घायवळ (वय ७५) गेले पाच दिवस ठाणे रेल्वे स्थानकाबाहेर एसटी आवारात उघड्यावर होते. एका नागरिकाने त्यांना मंगळावरी (ता. २६) विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी सोडले. मात्र या नागरिकाने वृद्धाला रुग्णालयात दाखल न करता आवारातच सोडून दिले. त्यानंतरही ते रुग्णालयाच्या आवारात दोन दिवस राहिले. येथील सुरक्षा रक्षकाने त्यांची विचारपूस केली असता, पाच दिवसांपूर्वी त्यांच्या मुलीने त्यांना आणून सोडल्याचे सांगितले. यानंतर रुग्णालयाच्या सुरक्षा रक्षकाने ही माहिती त्यांनी पुकार सेवा प्रतिष्ठानला देऊन उपचारासाठी विनंती केली. त्यानंतर संस्थेचे सूर्यप्रकाश यांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. आता त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले आहेत.
कुटुंबात कोणीच नाही
सूर्यप्रकाश यांच्या मूळ गावात त्यांच्या कुटुंबातील कोणीही सदस्य नाही. त्यातील काही व्यक्तींपासून त्यांच्या जीविताला धोका आहे. त्यामुळे ते लग्न झालेली मुलगी अनुराधा हिच्याकडे मनामड येथे ते राहत होते. मात्र मुलीनेही त्यांना ठाणे स्थानकात सोडून दिले, अशी माहिती सूर्यप्रकाश यांनी दिली.
फोटोओळ :
ठाणे ः मुलीने स्टेशनवर सोडलेले आणि रुग्णालयाच्या आवारात उपचाराच्या प्रतीक्षेत असलेले वृद्ध सूर्यप्रकाश घायवळ
