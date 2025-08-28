वाजत-गाजत गणरायाला निरोप
रोह्यात दीड दिवसाच्या ६९८ मूर्तींचे विसर्जन
रोहा, ता. २८ (बातमीदार)ः तालुक्यात दीड दिवसाच्या ६९८ गणरायांचे विसर्जन करण्यात आले. बुधवारी गणरायांच्या आगमनावेळी पडलेल्या रिमझिम पावसामुळे भक्तगणांचा थोडा हिरमोड झाला होता, मात्र विसर्जनच्यावेळी पाऊस नसल्यामुळे मोठ्या आनंदाने, वाजत-गाजत, ढोल-ताशांच्या आणि टाळ, मृदंगाच्या गजरात ‘पुढच्या वर्षी लवकर या’ असे म्हणत भक्तगणांनी गणरायाला निरोप दिला.
गणपती विसर्जनासाठी नगरपालिकेतर्फे विसर्जन स्थळांवर विशेष व्यवस्था आणि विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. रोहा शहरातील दमखाडी घाट, बंदर पकटी (बायपास रोड) जवळील घाट, अष्टमी कोळीवाडा येथील विसर्जन घाट व फरशी घाट येथील घाटांची स्वच्छता करण्यात आली होती. दुपारी ४ वाजल्यानंतर वाजत-गाजत, गुलाल उधळत, लेझीम, टाळ-मॄदंग, ढोल-ताशांच्या गजरात विसर्जन करण्यासाठी गर्दी उसळली होती.
भक्तगणांनी गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर, या गजरात कुंडलिका नदीकिनारी गणरायांचे विसर्जन केले. या वेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी रोह्याचे पोलिस निरीक्षक मारुती पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तीन अधिकारी, २५ अंमलदार, २२ होमगार्ड तैनात होते.
-----------------------------------
कोलाड विभागात गणरायांना निरोप
सुतारवाडी, कोलाड, खांब परिसरातील तलाव, कुंडलिका नदीपात्र, म्हीसदरा किनारी भावपूर्ण आणि भक्तिमय वातावरणात गणरायांचे विसर्जन केले. कोलाड पोलिस ठाणे हद्दीतील ७८० गणरायांचे विसर्जन करण्यात आले असल्याची माहिती कोलाड पोलिस ठाण्याचे सहा. पो. निरीक्षक नितीन मोहिते यांनी दिली. या वेळी सर्व विसर्जन स्थळाचे निर्माल्य एकत्रित संकलन करून विशेष ठिकाणी पाठवण्यात आले.
-----------------------------------
महामार्गावर चोख बंदोबस्त
मुबंई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर सुकेळी खिंड ते तीसे भुवनपर्यंत चोख बंदोबस्त ठेवला होता. कोलाड हद्दीतून जाणाऱ्या मुंबई-गोवा हायवेवर वाहतूक विभागाचे पोलिस तसेच कोलाड पोलिस ठाण्याकडील १५ पोलिस अंमलदार वाहतूक कोंडी निर्माण होऊ नये, याची दक्षता घेण्यात आली.
