खराब रस्त्यांवरून काँग्रेस आक्रमक

भिवंडी, ता. २८ (बातमीदार) : शहरातील खड्डेमय रस्ते आणि त्यातून होणाऱ्या वारंवार अपघातांविरोधात काँग्रेस पक्षाने जोरदार आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. नुकतेच काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष रशीद ताहिर मोमीन यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त अनमोल सागर यांची भेट घेतली. या भेटीत प्रशासनाच्या निष्क्रीय कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत तातडीने रस्ते दुरुस्त करण्याचा इशारा काँग्रेसने दिला.
रशीद ताहिर मोमीन यांनी आयुक्त सागर यांना सविस्तर निवेदन देऊन सांगितले की, रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. नागरिकांना रोज जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. गणेशोत्सवासोबतच ईद मिलादुन्नबीसारखा मोठा सण जवळ आल्याने वाहतुकीवरील ताण आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे शहरातील खड्डे भरून रस्ते तातडीने दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. यासाठी मास्टिक डांबरसारखे टिकाऊ व प्रगत साहित्य वापरावे, तसेच पेव्हर ब्लॉक व सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांच्या पृष्ठभागावरील धोकादायक पातळी तातडीने सुधारावी, अशा तीन प्रमुख मागण्या काँग्रेसने केल्या.
भिवंडीकरांनी अनेक वर्षांपासून रस्त्यांच्या समस्येमुळे प्रचंड हाल सोसले आहेत. या संदर्भात काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतल्याने महापालिकेवर दबाव वाढला आहे. रस्त्यांच्या दर्जेदार दुरुस्तीसाठी आणि अपघात टाळण्यासाठी हा उपक्रम किती प्रभावी ठरतो, याकडे शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
शिष्टमंडळात जिल्हाध्यक्ष रशीद ताहिर मोमीन यांच्यासोबत पीसीसी सदस्य सोहेल खान, सलाम शेख, अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष हाजी नोमान खान, कार्याध्यक्ष जाबीर अन्सारी, उपाध्यक्ष सुनील शिंदे, युवक काँग्रेस अध्यक्ष समीर सय्यद, युवा नेते आमिर (बाबुल) खान, माजी नगरसेवक शाहिद सिद्दीकी, काँग्रेस गटनेते शकील पापा आणि महासचिव अर्शी आझमी यांचा समावेश होता.
खड्डे भरणार
गणेशोत्सव आणि ईद मिलादुन्नबीपूर्वी शहरातील सर्व खड्डे योग्य पद्धतीने भरले जातील. शहरातील काही भागांत खड्डे भरण्याचे काम प्रत्यक्ष सुरू झाले आहे, असे बैठकीदरम्यान आयुक्त सागर यांनी आश्वासन दिले. मात्र, हे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण होते का आणि त्यातून रस्त्यांची खरी सुधारणा होते का, हे पाहणे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
