गणरायाला वाजत-गाजत निरोप
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २८ : पावसाने उघडीत दिल्याने रायगड जिल्ह्यात दीड दिवसाच्या गणपतींचे निर्विघ्न विसर्जन पार पडले. जिल्ह्यात एक लाख दोन हजार १९८ हजार खासगी आणि २८६ सार्वजनिक गणपती मूर्तींची स्थापना गणेश चतुर्थीनिमित्ताने झाली. यातील २५ हजार ५३९ सार्वजनिक आणि १२ सार्वजनिक गणरायांना गुरुवारी (ता. २८) वाजतगाजत निरोप देण्यात आला.
पाऊस नसल्याने विसर्जन मिरवणुका थोड्या उशिरानेच सुरू झाल्या. टाळमृदंग, भजन आणि पारंपरिक नृत्यात निघालेल्या मिरवणुकांसाठी विसर्जन मार्गावर चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून अनेक मार्गांवर बदल करण्यात आले होते. मुंबई-गोवा महामार्गावरील अवजड वाहतूक बंद करण्यात आली होती. निर्माल्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पाणी आणि स्वच्छता विभागाने जनजागृती केली होती. त्याला नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिल्याचे दिसून आले.
