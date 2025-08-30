दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी प्रशासन सदैव प्रयत्नशील
दर्जेदार सुविधांसाठी सदैव प्रयत्नशील
जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांचे गौरवोद्गार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० ः जिल्ह्यातील खेळाडूंसाठी दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी प्रशासन सदैव प्रयत्नशील असेल, असे गौरवोद्गार जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी काढले. ते जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समिती सभागृहात राष्ट्रीय क्रीडादिनानिमित्त जिल्ह्यातील पुरस्कारप्राप्त खेळाडूंच्या सन्मानाप्रसंगी बोलत होते. या वेळी श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या हस्ते पुरस्कारप्राप्त खेळाडूंचा सन्मान करण्यात आला.
खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यात यावे. जिल्ह्यातील खेळाडूंसाठी ज्या प्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये वाढ होणे आवश्यक आहे. खेळाडूंचा कल पाहून त्यांना सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा पुरविण्यात येतील. जिल्ह्यातील खेळाडूंबरोबर संवाद साधण्यासाठी एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या खेळाडूंची नोंदणी करावी. ग्रामीण भागातील तालुका क्रीडा संकुलामध्ये सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. खेळाडूंना सरकारी सेवेतसुद्धा प्राधान्य देण्यात येते. या वेळी जिल्हा क्रीडा अधिकारी सुवर्णा बारटक्के, पुरस्कारप्राप्त खेळाडू व त्यांचे नातेवाईक उपस्थित होते.
दरम्यान, या वेळी पवन मुकुंद भोईर (जिम्नॅस्टिक्स), संयुक्त प्रसेन काळे (रिदमिक जिम्नॅस्टिक्स), आर्यन भालचंद्र जोशी (बुद्धिबळ), धर्मेंद्रकुमार यादव (पॉवर लिफ्टिंग), उदय उमेश उतेकर (जलतरण वॉटरपोलो), अपूर्वा महेश पाटील (ज्युदो), अजित कारभारी, शौर्या आंबुरे (मैदानी खेळ-हर्डल्स), ज्येष्ठ गिर्यारोहक शरद कुलकर्णी यांचा पांचाळ यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.
