मुलीने वृद्ध आजारी वडिलांना ठाणे स्टेशनवर सोडून दिले
वृद्ध आजारी वडिलांना स्टेशनवर सोडले
जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात दोन दिवस उपचाराविना
ठाणे, ता. २८ (बातमीदार) : मनमाड येथे राहणाऱ्या मुलीने वृद्ध वडिलांना ठाणे रेल्वे स्टेशनवर सोडून दिल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. अंगावर कपडे नसलेल्या अवस्थेत हे वृद्ध पाच दिवस रेल्वेस्थानकाजवळील एसटी आगारात होते. एका नागरिकाने त्यांना विठ्ठल सायन्ना जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात आणून सोडले. तेथेही त्यांना उपचाराविना उघड्यावर राहावे लागले. त्यामुळे या घटनेबद्दल सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर गावात राहणारे सूर्यप्रकाश घायवळ (७५) यांना नागरिकाने रुग्णालयात दाखल न करता आवारातच सोडून दिले. त्यानंतरही उघड्या अवस्थेत ते रुग्णालयाच्या आवारात दोन दिवस राहिले. येथील सुरक्षा रक्षकाने त्यांची विचारपूस केली असता, पाच दिवसांपूर्वी त्यांच्या मुलीने त्यांना आणून सोडल्याचे सांगितले. यानंतर रुग्णालयाच्या सुरक्षा रक्षकाने सूर्यप्रकाश यांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल न करता ही माहिती त्यांनी पुकार सेवा प्रतिष्ठानला देऊन उपचारासाठी मदत करण्याची विनंती केली. त्यानंतर संस्थेने रुग्णालयात येऊन सूर्यप्रकाश यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. सूर्यप्रकाश यांच्या मूळ गावात त्यांच्या कुटुंबातील कोणीही सदस्य नाही. त्यामुळे ते त्यांच्या मुलीकडे मनमाड येथे राहत होते. दरम्यान, मुलीनेही त्यांना ठाणे स्टेशन येथे आणून सोडून दिले, अशी माहिती त्यांनी दिली.
फोटो : मुलीने स्टेशनवर सोडलेले आणि रुग्णालयाच्या आवारात उपचाराच्या प्रतीक्षेत असलेले वृद्ध सूर्यप्रकाश घायवळ
