उल्हासनगरात पूर्ववैमनस्यातून चाकू हल्ला
उल्हासनगरात पूर्ववैमनस्यातून चाकूहल्ला
उल्हासनगर, ता. २८ (बातमीदार) : उल्हासनगरमध्ये बुधवारी (ता. २७) रात्री पूर्ववैमनस्यातून चाकूहल्ला आणि गोळीबाराची धक्कादायक घटना घडली आहे. या हल्ल्यात धीरज रवींद्र विठ्ठले आणि योगेश सदानंद मिश्रा (बबड्या) हे दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर हिललाइन पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत एका आरोपीला अटक केली आहे.
घटनेच्या वेळी धीरज आणि योगेश साईनाथ नगरमधील सार्वजनिक शौचालयाजवळ बसले होते. त्यावेळी मोनू शेख आणि त्याच्या साथीदारांनी धीरजवर चाकूने हल्ला केला, तर योगेशच्या छातीवर गोळी झाडली.
योगेशने मोनूच्या बहिणीसोबत दोन वर्षांपूर्वी प्रेमविवाह केला होता, याच रागातून मोनूने हा हल्ला केल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी दिली आहे. जखमी धीरजने हिललाइन पोलिस ठाण्यात धाव घेतल्यावर पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून गोळी लागलेल्या योगेशला रुग्णालयात दाखल केले. या गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी मोनू अलीहसन शेख, इक्बाल वकील शेख आणि अभिमन्यू पटेल यांचा शोध पोलिस घेत आहेत, तर जुनैद शेखला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
