मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर अपघातांची मालिका कायम
महामार्गावर तीन दिवसांत चार अपघात
कासा, ता. २९ (बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर गेल्या काही दिवसांपासून अपघातांची संख्या वाढली आहे. २५ ते २७ ऑगस्ट या तीन दिवसांत चार मोठे अपघात झाले आहेत. त्यात दोन जण जखमी झाले आहेत; मात्र या घटनांमध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, रस्त्यांवरील खड्डे, वाढती वाहतूक आणि वाहनचालकांचा बेफिकीरपणा ही अपघातांची प्रमुख कारणे आहेत. पावसामुळे खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्याने रस्ते अधिक धोकादायक बनले आहेत.
२५ ऑगस्ट रोजी चिंचपाडा ब्रिजवर एका ट्रकने अचानक ब्रेक लावलेल्या दुसऱ्या वाहनाला धडक दिली, तर २६ ऑगस्टला सोमटा गावाजवळ एका टँकरवरील नियंत्रण सुटल्याने तो पलटी झाला. त्याच दिवशी चारोटी येथे एका ट्रकने दोन कारला धडक दिली, यात कारचालक जखमी झाले. २७ ऑगस्ट रोजी दमण येथील एका ट्रकचालकाला पुढच्या वाहनाने अचानक ब्रेक लावल्यामुळे मागून येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रकने धडक दिली. यात ट्रकचालक सुनील राजघरा जखमी झाले.
या अपघातांमुळे काही काळ वाहतूक विस्कळित झाली होती, पण नंतर ती सुरळीत करण्यात आली. या वाढत्या अपघातांवर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिकांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
