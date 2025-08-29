गुन्ह्यांचा तपास होणार आता अधिक जलद
रायगड जिल्ह्यात अत्याधुनिक फॉरेन्सिक व्हॅन दाखल
अलिबाग, ता. २९ (वार्ताहर) : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ लागू झाल्यामुळे आता पोलिसांना गुन्ह्यांच्या तपासासाठी तांत्रिक पुराव्यांवर अधिक भर देता येणार आहे. या नवीन नियमांमुळे रायगड जिल्ह्याच्या पोलिस दलात एक अत्याधुनिक फॉरेन्सिक व्हॅन दाखल झाली आहे. यामुळे आता जिल्ह्यात घडणाऱ्या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास अधिक जलद आणि तांत्रिक पद्धतीने पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.
या व्हॅनमध्ये भौतिक, रासायनिक, जैविक आणि डिजिटल पुरावे गोळा करण्यासाठी अद्ययावत साधने आणि किट्स उपलब्ध आहेत. तसेच, यासाठी खास प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची एक टीम नियुक्त करण्यात आली आहे. या टीममध्ये चार असिस्टंट केमिकल ॲनालायझर, दोन वैज्ञानिक असिस्टंट आणि व्हॅनचालक यांचा समावेश आहे. या फॉरेन्सिक व्हॅनचे नुकतेच पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल आणि अपर पोलिस अधीक्षक अभिजित शिवथरे यांनी परीक्षण केले आहे.
तपासात अचूकता येणार
ही व्हॅन २४ तास कार्यरत राहणार असून, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पुरावे गोळा करून ते न्यायालयात सादर करण्यास मदत करेल, ज्यामुळे आरोपींना शिक्षा होण्यास मोठी मदत होईल. ही व्हॅन उपलब्ध झाल्याने पुराव्यांच्या तपासामध्ये अधिक अचूकता आणि सुलभता येणार आहे, असे पोलिसांनी सांगितले.
जिल्ह्यात आधी फॉरेन्सिक व्हॅन होती; मात्र आता आलेली व्हॅन ही अत्याधुनिक आहे. यामध्ये नॉटिक्स, सँपल कलेक्शन, केले जाणार आहे. ऑनलाइन पद्धतीने अपडेट आहे. त्यामुळे फॉरेन्सिक व्हॅनचा उपयोग गंभीर गुन्ह्याचा तपास लावण्यासाठी होणार आहे.
- आंचल दलाल, जिल्हा पोलिस अधीक्षक
