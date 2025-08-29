अंबरनाथ-बदलापूर दरम्यान मालगाडीच्या इंजिन मध्ये तांत्रिक बिघाड!
बदलापूर-कर्जतकडील रेल्वेसेवा ठप्प
बदलापूर, ता. २९ (बातमीदार) : अंबरनाथ ते बदलापूर स्थानकांदरम्यान शुक्रवारी (ता. २९) सकाळी मालगाडीच्या इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने बदलापूर-कर्जत रेल्वेमार्गावरील वाहतूक दीड तास ठप्प झाली होती. सकाळी कामावर जाण्याच्या वेळेत हा बिघाड झाल्याने नोकरदार आणि रोजच्या प्रवाशांचे मोठे हाल झाले.
बदलापूर ते अंबरनाथ रेल्वेस्थानकांच्या दरम्यान सकाळी ५ वाजून ५२ मिनिटांनी मालगाडीचे इंजिन बंद पडले, ज्यामुळे कर्जत ते अंबरनाथ दिशेने येणाऱ्या लोकलसेवांवर परिणाम झाला. यामुळे अनेक लोकल उशिराने धावत होत्या, तर काही रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण होते.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी तातडीने दुरुस्तीचे काम सुरू केले आणि सकाळी ७ वाजून १९ मिनिटांनी इंजिन पुन्हा सुरू करण्यात यश आले. यानंतर रेल्वेसेवा हळूहळू पूर्ववत झाली. या काळात अमरावती एक्स्प्रेसला बदलापूर स्थानकात थांबवण्यात आल्याने काही प्रवाशांना दिलासा मिळाला. रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी ७.३० नंतर लोकल सेवा सुरळीत झाली.
