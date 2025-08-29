मालमत्ता कर भरा, सूट मिळवा

कल्याण-डोंबिवलीकरांना मालमत्ता करात सवलत
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २९ : कल्याण-डोंबिवलीकर नागरिकांना मालमत्ता कर भरण्यासाठी पालिका प्रशासनाने पाच टक्क्यांची सवलत दिली आहे. दोन दिवसांची मुदत आता करधारकांच्या हाती राहिली आहे. त्यासाठी शनिवारी (ता. ३०) आणि रविवारी (ता. ३१) सुट्टीच्या दिवशीही कर भरणा केंद्र पालिकेने सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या वतीने सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षाची मालमत्ता कराची देयके करदात्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. ३१ ऑगस्टपर्यंत मालमत्ता कर भरल्यास मालमत्ता करात (शासकीय कर वगळून) पाच टक्के सवलत देण्यात आलेली आहे. नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कर निर्धारण व संकलन विभाग यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे. मालमत्ता कराचा भरणा सुलभतेसाठी कराच्या बिलावरील क्यूआर कोड तसेच ऑनलाइन कर भरण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.
