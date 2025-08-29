लाचखोर वनपाल आणि वनरक्षक जेरबंद
लाचखोर वनपाल आणि वनरक्षक जेरबंद
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २९ : मोरपीसच्या विक्रीप्रकरणी गुन्हा दाखल न करण्यासाठी आणि जप्त केलेली मोरपीस परत देण्यासाठी २५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना ठाणे वन विभागाचे वनपाल नीलेश सिताराम श्रावणे (वय ४७) आणि वनरक्षक मच्छिंद्र प्रकाश सोनटक्के (वय २५) यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अटक केली आहे.
त्यांनी एका तक्रारदाराकडे ५० हजार रुपयांची लाच मागितली होती. वाटाघाटीनंतर २५ हजार रुपयांची लाच घेण्याचं ठरलं. गुरुवारी (२८ ऑगस्ट) वनरक्षक सोनटक्के यांनी तक्रारदाराकडून २५ हजार रुपये स्वीकारले, त्याचवेळी त्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले. याप्रकरणी दोघांवरही वर्तकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, न्यायालयाने त्यांना दोन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
