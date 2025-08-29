चिमुरड्या सान्वीची रुग्णालयात जाण्यासाठी तीन किलोमीटर पायपीट
चिमुरड्या सान्वीची तीन किलोमीटर पायपीट
टिळकनगरहून चालत गाठले ट्राॅम्बे रुग्णालय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत आलेल्या आंदोलकांमुळे आज दिवसभर मुंबईची वाहतूक ठप्प झाल्याचे चित्र होते. याचा फटका आठ वर्षांच्या सान्वी जाधव या चिमुरडीला बसला.
टिळकनगर येथे आपल्या कुटुंबीयांसोबत वास्तव्यास असलेल्या सान्वीच्या हाताला मोठी जखम झाली आहे. त्यामुळे डाॅक्टरांना दाखवण्याबरोबरच आवश्यक असलेली औषधे घेण्यासाठी त्यांना टिळकनगर ते ट्राॅम्बे असा प्रवास करावा लागला; मात्र वाहतूक कोंडीमुळे अर्ध्यापर्यंतच रिक्षा आल्याने सान्वीसह आम्हाला भरपावसात सुमारे तीन किलोमीटर चालून रुग्णालय गाठावे लागल्याची खंत सान्वीच्या वडिलांनी व्यक्त केली. सान्वीच्या हाताला मोठी जखम झाली असून, वेळोवेळी डाॅक्टरांना दाखवून औषधे घ्यावी लागतात, असे तिचे वडील संकेत जाधव यांनी सांगितले. त्यानुसार सान्वीच्या आजीसह आम्ही ट्राॅम्बे येथील रुग्णालयात दाखवण्यासाठी टिळकनगर येथून रिक्षाने निघालो होतो. दरम्यान, गोवंडी येथे आंदोलनामुळे वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. रिक्षा पुढे जाणे शक्य नसल्याने आम्ही पावसात चालत डाॅक्टरांकडे निघाल्याचे संकेत जाधव यांनी सांगितले. सान्वीच्या हाताला मोठी पट्टी गुंडाळलेली असल्याने ती भिजण्याची भीती असल्याचेही त्यांनी सांगतिले. आम्ही घरातून निघालो तेव्हा वाहतूक सुरू होती.
एसटीसह खासगी वाहनांत अनेक जण अडकले
गोवंडी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथून फ्री वेवरून आंदोलनकांना आझाद मैदानाच्या दिशेने जाण्यास परवानगी होती; मात्र फ्री वे पूर्णपणे ब्लाॅक झाल्याने पुढे वाहनेच जात नव्हती. त्यामुळे आंदोलकांनी शिवाजी चौकातून सायनच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिसांनी त्यांच्या गाड्या अडवल्याने सकाळी १० वाजल्यापासून येथील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. त्यामुळे इतर प्रवाशांची नवी मुंबईच्या दिशेने आलेली आणि बाहेर जाणारी वाहने, एसटी बस जागेवरच अडकून पडल्या होत्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.