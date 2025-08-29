बेकायदा गुटखा वाहतूक प्रकरणी पालघर पोलिसांची मोठी कारवाई
तलासरीत लाखोंचा गुटखा जप्त
कासा, ता. २९ (बातमीदार) : पोलिसांनी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर बेकायदा धंद्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर पालघर पोलिसांनी तलासरी येथे मोठी कारवाई केली आहे. पालघर स्थानिक गुन्हे शाखेने गुरुवारी (ता. २८) तलासरीत धडक कारवाई करत तब्बल १६ लाख सहा हजार रुपयांचा गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थ जप्त केला. याप्रकरणी तिघा संशयितांना अटक करण्यात आली आहे.
स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक गुरुवारी रात्री गस्त घालत असताना त्यांना गुप्त माहिती मिळाली. त्या आधारे मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर एका टेम्पोची तपासणी केली असता, त्यात महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेला १६ लाख रुपयांचा गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थ सापडले. याप्रकरणी पोलिसांनी मोहम्मद अरबाज जमीरउल हक (वय २२, उत्तर प्रदेश), दिलशाद शमशाद अली (वय २०, उत्तर प्रदेश) आणि नेनाराम छबुजी गुजर (वय ४८, राजस्थान) या तिघांना अटक केली आहे.
ही कारवाई पोलिस अधीक्षक यतिश देशमुख आणि अपर पोलिस अधीक्षक विनायक नरळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. या घटनेमुळे जिल्ह्यात अवैध गुटख्याची वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक जितेंद्र कांबळे करत आहेत.
