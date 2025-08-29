भर पावसात गोवंडीच्या शिवाजी चौकात आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये रेटारेटी
आंदोलक-पोलिसांत साडेचार तास रेटारेटी
गोवंडीत भरपावसात ठिय्या; वाहतूक ठप्प
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : राज्यभरातून आलेल्या मराठा बांधवांनी आज सकाळपासूनच गोवंडीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात ठिय्या आंदोलन करीत मुंबईची नाकेबंदी केली. आंदोलनकांना शिवाजी चौकातून आझाद मैदानाच्या दिशेने जाण्यासाठी परवानगी होती; मात्र अतिरिक्त वाहनांमुळे फ्रीवे ब्लाॅक झाल्याने आंदोलकांनी सायनमार्गे आझाद मैदानाच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केला असता, पोलिसांनी गाड्या आडव्या लावत त्यांना रोखले. त्यामुळे आक्रमक झालेले आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये तब्बल साडेचार तास रेटारेटी सुरू होती. काही काळ तणाव निर्माण झाला होता.
मराठा आंदोलकांच्या गाड्यांमुळे सकाळी फ्रीवे पूर्णपणे जाम झाला होता. त्यामुळे पुढे जाता येत नसल्याने आंदोलकांनी आपल्या गाड्या शिवाजी चौकातून सायनच्या दिशेने वळवत आझाद मैदान गाठण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार काही गाड्या गेल्या; पण पोलिसांनी तत्काळ धाव घेत आपल्या गाड्या आडव्या लावत त्यांना जागेवरच रोखून धरले. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या आंदोलकांनी आपल्या गाड्या पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला असता, पोलिस आणि त्यांच्यामध्ये सकाळी १० वाजल्यापासून दुपारी अडीच वाजेपर्यंत रेटारेटी सुरू होती. दरम्यान, अडीचच्या सुमारास अचानक धुवाधार पाऊस सुरू झाल्याने काही आंदोलक पांगले; मात्र त्यांचा ठिय्या सुरूच होता.
...
पोलिस पुरते हतबल
पावसामुळे आंदोलक कमी झाल्याने पावणेतीन वाजता पोलिसांनी आदोलकांना आझाद मैदानाच्या दिशेने घेऊन जाण्याचा आणि मुंबईत येणारी आणि बाहेर जाणारी वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला. पण सकाळपासून अडवले आणि आता अखेरच्या क्षणी आम्हाला आझाद मैदानात का नेता आहात, असा सवाल करीत आंदोलकांनी हलगीच्या तालावर नाचत पावसात रस्ता रोखून धरली. त्यामुळे पोलिस पुरते हतबल झाले होते.
...
या रस्त्यावरची वाहतूक ठप्प
- फ्री वे
- आरसीएफ मार्ग
- सायन
- गोवंडी स्टेशन
- नवी मुंबईच्या दिशेने जाणारा मानखुर्द रोड
