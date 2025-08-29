अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा
दोषींवर कारवाई करा : सरनाईक
बोळींज, ता. २९ (बातमीदार): विरार पूर्वेकडील विजय नगरमध्ये २६ ऑगस्टच्या मध्यरात्री एक चार मजली अनधिकृत इमारत कोसळली. यात १७ लोकांचा मृत्यू झाला. या घटनेची गंभीर दखल घेत राज्यमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी (ता. २९) घटनास्थळाची पाहणी केली. त्यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल सादर करून दोषी विकसक आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापुढे अशी कोणतीही अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत याची दक्षता घेण्यासही त्यांनी सांगितले.
सरनाईक यांनी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी फोनवर संपर्क साधून या घटनेची माहिती दिली. तसेच, त्यांनी क्लस्टर आणि एसआरए योजनेच्या माध्यमातून अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतींचा प्रश्न सोडवता येईल, असे सुचवले. या संदर्भात लवकरच एक बैठक आयोजित केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. त्याचबरोबर, आमदार राजन नाईक आणि राजेंद्र गावित यांनीही प्रत्येक कुटुंबाला २० हजार रुपयांची मदत करण्याचे ठरवले आहे. तसेच, जखमी झालेल्या नागरिकांना तात्पुरते निवासाची सोय म्हणून म्हाडाच्या ६० घरांची मागणी सरनाईक यांनी केली असून, म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी त्यासाठी सहमती दर्शवली आहे.
