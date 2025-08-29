महेंद्र सिंह यांचे निधन
सामाजिक कार्यकर्ते महेंद्र सिंह यांचे निधन
भाईंदर, ता. २९ (बातमीदार) : भाईंदर पश्चिम येथील सामाजिक कार्यकर्ते महेंद्र सिंह (वय ७३) यांचे निधन झाले. भाईंदर पश्चिमला बालाजी नगरमध्ये ते रहात होते. नौदलात मरीन इंजिनिअर म्हणून सेवा बजावल्यानंतर ते निवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांनी विविध क्षेत्रात समाजकार्य केले. तारापूर इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे (टीमा) ते प्रमुख सक्रिय सदस्य होते. संघटनेच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक कामगारांच्या त्याचप्रमाणे कारखानदारांच्या समस्या सोडवल्या. असोसिएशनच्या रुग्णालयाचे ते प्रमुख होते. याशिवाय सामूहिक विवाह सोहळा, आदिवासी व गोरगरीब मुला-मुलींच्या शिक्षणसाठी नियमित उपक्रम आदी सामाजिक कार्य त्यांनी केले. आझाद प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष, काँग्रेस महाराष्ट्र प्रदेशचे प्रतिनिधी अशा विविध पदांवर त्यांनी काम केले.
त्यांच्यावर शुक्रवारी (ता. २९) भाईंदर पश्चिम येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. नौदलाच्या वतीने आलेल्या पथकाने त्यांच्या पार्थिवावर पुष्पचक्र अर्पण करून मानवंदना दिली. यावेळी काँग्रेस नेते मुझफ्फर हुसेन, शिवसेना नेते जगदीश धोडी यांच्यासह टीमाचे पदाधिकारी, विविध पक्षांचे माजी नगरसेवक, नागरिक आदी उपस्थित होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा, मुलगी, सून-जावई, नातवंडे असा परिवार आहे.
