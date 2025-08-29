भूमी वर्ल्डमधील बांधकाम स्थळी अपघात
भूमी वर्ल्डमध्ये बांधकामस्थळी अपघात
कामगार गंभीर जखमी; कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल
भिवंडी, ता. २९ (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील पिंपळासगाव येथील भूमी वर्ल्डमध्ये शुक्रवारी (ता. २९) एका बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीवर काम करताना एक २० वर्षीय कामगार गंभीर जखमी झाला. याप्रकरणी संबंधित कंत्राटदारावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
आदिल दिलशाद राजपूत असे या जखमी कामगाराचे नाव असून, त्याच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हा अपघात कंत्राटदाराच्या निष्काळजीमुळे झाल्याचा आरोप आहे. आदिलला काम करताना आवश्यक असलेले हेल्मेट आणि सेफ्टी बेल्टसारखे सुरक्षा साहित्य पुरवण्यात आले नव्हते. लाकडी बांबूतून वर चढत असताना आदिलचा पाय घसरला आणि तो खाली पडला. यात त्याच्या डोक्याला आणि छातीला गंभीर दुखापत झाली.
या घटनेमुळे इतर कामगारांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. बांधकाम व्यावसायिक आणि कंत्राटदार कामगारांच्या सुरक्षेची काळजी घेत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. याप्रकरणी कोनगाव पोलिसांनी कंत्राटदार फरहान रफिक शेखविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे, परंतु घटनेनंतर तो फरार झाला असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. योग्य सुरक्षा उपकरणे असती तर हा अपघात टाळता आला असता, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
