विरार विजयनगर रमाबाई अपार्टमेंट दुर्घटना प्रकरण
विरार विजयनगर रमाबाई अपार्टमेंट दुर्घटना प्रकरण
पाच जखमींना सोडले, चार जणांवर अजूनही उपचार सुरू
पालघर, ता. २९ : वसई-विरार महानगरपालिका हद्दीत प्रभाग समिती सी मधील चंदनसार विजयनगर भागात रमाबाई अपार्टमेंट या इमारतीचा मागील भाग मंगळवारी (ता. २६) कोसळला होता. या दुर्घटनेत १७ नागरिकांचा मृत्यू, तर नऊ नागरिक जखमी झाले होते. या नऊ नागरिकांवर महापालिकेच्या रुग्णालयासह प्रकृती रुग्णालय येथे उपचार सुरू होते. त्यापैकी पाच नागरिकांना उपचार करून सोडून देण्यात आले, तर चार जणांवर अजूनही उपचार सुरू आहेत.
रमाबाई इमारतीचा भाग कोसळल्यानंतर सर्वत्र हाहाकार माजला होता. प्रशासन, सुरक्षा यंत्रणा तसेच बचावकार्य यंत्रणांनी तब्बल ३७ तास बचावकार्य केले. हे बचावकार्य पूर्ण केल्यानंतर २६ जणांना बाहेर काढण्यात आले. या घटनेत १७ जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये सहा महिला, आठ पुरुष आणि तीन बालकांचा समावेश होता, तर जखमींमध्ये पाच महिला व तीन पुरुषांचा समावेश आहे.
सद्यस्थितीत इमारतीत राहणारे प्रभाकर शिंदे (वय ५७), प्रमिला शिंदे (वय ५०), मंथन शिंदे (वय १९) व विशाखा जोविल (वय २४) या चार जणांवर प्रकृती हॉस्पिटल व तुळींजच्या महापालिका रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, तर प्रेरणा शिंदे (वय २०), प्रदीप कदम (वय ४०), जयश्री कदम (वय ३३), मिताली परमार (वय २८), संजॉय सिंग (वय २४) या पाच जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले, अशी माहिती पालिकेतर्फे देण्यात आली आहे. यापैकी मंथन शिंदे यांची प्रकृती चांगली असल्याने त्यांनाही सोडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. या पाचही जणांची प्रकृती आता स्थिर आहे, तर चार जण जखमी असल्याने त्यांना डॉक्टरांच्या निगराणीखाली ठेवण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.