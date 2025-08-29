वाशी सिडको एक्झिबिशन सेंटर मध्ये मराठा आंदोलनकर्ते अंधारात
मराठा आंदोलनकर्ते अंधारात
वाशी सिडको एक्झिबिशन सेंटरमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव
वाशी, ता. २९ (बातमीदार) : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरातून मोठ्या संख्येने समाजबांधव मुंबईत दाखल झाले असून, त्यांच्यासाठी वाशी येथील सिडको एक्झिबिशन सेंटरमध्ये राहण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे; मात्र या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा पूर्णत: अभाव असल्याचे चित्र आहे.
विशेषत: वीजपुरवठ्याची कोणतीही व्यवस्था नसल्यामुळे आंदोलनकर्त्यांना अक्षरश: अंधारात दिवस काढावा लागत आहे. दिवसभर आंदोलन करून थकलेले कार्यकर्ते स्वतः स्वयंपाक करून जेवत आहेत. दरम्यान, रात्रीच्या वेळी प्रकाश नसल्याने त्यांना उघड्यावर झोपण्याची वेळ आली आहे. एरवी वाशी येथील एक्झिबिशन सेंटर आणि त्याचा परिसर विचेच्या प्रकाशाने झगमगून दिसतो; मात्र आंदोलनकर्त्यांची इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गर्दी जमलेली असताना सिडकोकडून रोषणाई बंद ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे सिडकोने जाणूनबुजून अशी उदासीनता दाखवली आहे का, हा प्रश्न आंदोलनकर्त्यांमधून उपस्थित होत आहे.
सिडकोवर नाराजी
मराठा समाजाचे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा हा डाव आहे का, असा संतप्त सवालही त्यांनी केला आहे.
नवी मुंबई हे आधुनिक सोयी-सुविधांनी सज्ज शहर म्हणून ओळखले जाते. या शहराची धुरा सांभाळणाऱ्या सिडको व महापालिकेकडून आंदोलनकर्त्यांना अंधारात ठेवले जात आहे, ही बाब संतापजनक आहे. आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, की आम्हाला किमान पाणी, शौचालय आणि वीजपुरवठा या मूलभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. राज्यभरातून हजारो किलोमीटर प्रवास करून मराठा बांधव मुंबईत आंदोलनासाठी दाखल झाले आहेत. त्यांच्या त्यागाचा आणि आंदोलनाच्या गांभीर्याचा विचार करता त्यांना अंधारात रात्र काढण्याची वेळ येणे ही राज्य सरकार आणि सिडकोची उदासीनता असल्याचा आरोप होत आहे.
