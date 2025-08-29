आरक्षण देणे जमत नसेल तर पायउतार व्हा! : सपकाळ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : ‘मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण भाजप व फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात इम्पिरिअल डेटा दिला नाही म्हणून गेले. सत्ता द्या ७ दिवसांत मराठा आरक्षण देतो अशी वल्गना करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेच काय झाले? भाजप सरकारला आरक्षणाच्या नावाखाली फक्त मराठा व ओबीसी समाजात भांडणे लावायची आहेत.’ अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. ‘राजधर्माचे पालन करून सरकारने व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे ते जमत नसेल तर पायउतार व्हावे आम्ही प्रश्न सोडवू,’ असेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
टिळक भवन येथे पत्रकार परिषद हर्षवर्धन सपकाळ बोलत होते. यावेळी कोल्हापूरचे खासदार शाहू महाराज छत्रपती व खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी सपकाळ म्हणाले की, ‘मुंबईत आंदोलन करण्याची घोषणा मराठा समाजाने तीन महिन्यांपूर्वी केली होती; पण सरकारने काहीच हालचाल केली नाही. मात्र आता मराठा समाजाची अडवणूक केली जात आहे, आधी परवानगी दिली नाही नंतर एका दिवसाची परवानगी दिली. मुंबईत वाहतूक व्यवस्थेसह परिस्थिती बिघडल्याचे सांगितले जात आहे पण मुंबईतील आजच्या परिस्थितीस भाजप सरकारच जबाबदार आहे. तीन महिने सरकार झोपले होते काय? मुंबईतील परिस्थितीसाठी मराठा आंदोलकांना बदनाम करू नका,’ असे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाच्या आंदोलकांना मुंबईच्या वेशीवर नवी मुंबईत रात्री भेटून चर्चा केली व छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पाया पडून शपथ घेतली होती. परिपत्रक काढण्याचे आश्वासन दिले, गुलाल उधळला व एकनाथ शिंदे यांच्यावर विश्वास ठेवून आंदोलक विजयी भावमुद्रेने गावाकडे परत गेले, शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनाचे काय झाले? मराठा समाजाला पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ का आली? एकनाथ शिंदे आजही सत्तेत आहेत, मराठा समाजाला दिलेला शब्द जर ते पाळू शकत नसतील तर त्यांनी सत्तेतून बाहेर पडावे.
- हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
